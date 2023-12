COSA SERVE PER LA PACE TRA ISRAELIANI E PALESTINESI? – DI CERTO NUOVI LEADER, PERCHÉ QUELLI ATTUALI SONO SCREDITATI: NETANYAHU È UN OSTACOLO ALLA RICONCILIAZIONE. OCCORRE UNA NUOVA LEADERSHIP PALESTINESE. HAMAS È UN NEMICO DELLA PACE E MAHMOUD ABBAS È PRIVO DI LEGITTIMITÀ - I PALESTINESI DEVONO FERMARE I GRUPPI ARMATI, SVENTARE I TERRORISTI E AFFRONTARE LA CORRUZIONE MENTRE ISRAELE DEVE OCCUPARSI DEGLI INSEDIAMENTI IN CISGIORDANIA: DEVE IMPEDIRE CHE SI ESPANDANO – SERVIRANNO LE PRESSIONI DI AMERICANI E SAUDITI MA ANCHE DELL’UE - L'ANALISI DELL'ECONOMIST

Se volete capire quanto Israele e Palestina abbiano un disperato bisogno di pace, considerate cosa ne sarebbe di loro in uno stato di guerra perpetua. Contro un esercito israeliano enormemente superiore, l'arma più potente dei palestinesi rimarrebbe la morte e la sofferenza del loro stesso popolo. Anche il destino di Israele sarebbe infausto, se vuole essere una democrazia moderna e fiorente. Se Israele si affida permanentemente al suo esercito per sottomettere i palestinesi, diventerebbe un paria che applica l'apartheid. Gli israeliani che compiono quotidianamente atti di oppressione scanditi da serie di uccisioni sarebbero essi stessi corrotti. Per due popoli chiusi in un abbraccio violento, la pace è l'unica via di salvezza – scrive The Economist.

Ma come arrivarci? Gli israeliani si stanno ancora riprendendo dagli stupri e dagli omicidi del 7 ottobre; i palestinesi guardano i corpi maciullati di donne e bambini che si accumulano a Gaza. In mezzo alla carneficina, l'esortazione alla pace da parte degli stranieri sembra ingenua. Inoltre, i palestinesi e gli israeliani, ormai stanchi, vedono i colloqui infiniti come un meccanismo per ritardare la pace, non per forgiarla. In passato, i negoziatori hanno elaborato quasi tutte le permutazioni immaginabili di scambi di terre e accordi di sicurezza. Tutti hanno fallito.

Eppure, dopo il 7 ottobre qualcosa è cambiato. La strategia di Israele di emarginare i palestinesi e i loro sogni è stata spezzata. Entrambe le parti hanno la possibilità di trovare nuovi leader con una nuova visione. E dopo anni di abbandono, gli esterni potrebbero essere pronti ad aiutare, soprattutto un gruppo di Paesi arabi. Non devono cadere nella trappola di pensare che la pace richieda ancora una volta di sudare sui dettagli. Il successo dipende dal fatto che le due parti vogliano la pace e, cosa molto più difficile, ci credano.

Se i combattimenti hanno un senso, devono portare alla pace, che significa due nazioni che vivono fianco a fianco. I bombardamenti di Israele hanno ucciso oltre 16.000 palestinesi, compresi i combattenti di Hamas. Sebbene alcuni palestinesi si siano radicalizzati a causa di questo e delle umiliazioni quotidiane dell'occupazione, molti detestano Hamas e le sue guerre senza via d'uscita e vivrebbero con Israele se potessero prosperare. Finché gli uomini armati non si metteranno sulla loro strada, queste persone cercheranno la pace. Anche Israele ha bisogno di una nuova strategia. La vecchia strategia non è riuscita a mantenere la promessa fondamentale dello Stato di creare una terra sicura per gli ebrei; 1.400 persone sono state uccise o rapite da Hamas, altre centinaia di migliaia sono state evacuate.

La pace richiede anche nuovi leader, perché quelli attuali sono screditati. In Israele Binyamin Netanyahu è un ostacolo a una vera riconciliazione, prima se ne va meglio è. L'America potrebbe utilmente segnalare che si aspetta che Israele tenga presto le elezioni. I sondaggi suggeriscono che sarà sostituito da Benny Gantz, un ex generale che comprende il peso della guerra. Gantz non ha appoggiato uno Stato palestinese, ma non lo ha nemmeno escluso.

È necessaria anche una nuova leadership palestinese. Hamas è un nemico dichiarato della pace: finché governerà Gaza, le promesse palestinesi di abbracciare la pace non saranno credibili. In Cisgiordania, Mahmoud Abbas, che guida l'Autorità palestinese (Pa), è corrotto, isolato e privo di qualsiasi legittimità democratica. Tra le macerie della guerra, Gaza avrà bisogno di tempo per ricostruire e ristabilire una sorta di amministrazione stabile. I Paesi arabi moderati dovrebbero sponsorizzare una leadership palestinese di transizione per la Cisgiordania e Gaza, che possa iniziare a costruire la fiducia tra il proprio popolo e, cosa fondamentale, con gli israeliani, prima di indire le elezioni. Gestendo sia Gaza che la Cisgiordania, diventerebbe un partner più credibile per la pace.

Questo porta al processo. Gli accordi di Oslo, siglati nel 1993 con una prudente stretta di mano sul prato della Casa Bianca, hanno lasciato i dettagli più difficili per ultimi. Si è dovuto strappare alle due parti ogni centimetro di progresso. Questo ha fatto perdere la convinzione che il successo fosse possibile.

Un nuovo processo deve progredire rapidamente. Entrambe le parti dovranno affrontare i propri estremisti, che saboterebbero la coesistenza. I palestinesi devono fermare i gruppi armati, sventare i terroristi e affrontare la corruzione. Il rilancio dell'economia richiede numerosi accordi con Israele su commercio, servizi pubblici e permessi di lavoro. I palestinesi devono sapere che stanno guadagnando libertà e diritti.

Lo scambio di terre può aspettare, ma Israele deve occuparsi degli insediamenti troppo profondi in Cisgiordania per essere parte di Israele. Deve iniziare a controllarli e impedire che si espandano ulteriormente. Deve essere chiaro che i circa 100.000 coloni che vi abitano dovranno alla fine trasferirsi o passare sotto il dominio palestinese.

Questo è troppo difficile da fare per gli israeliani e i palestinesi da soli, quindi il mondo esterno deve essere coinvolto. Con Oslo, l'America è stata lo sponsor, ma ha faticato a esercitare pressioni su Israele, che può contare su un formidabile sostegno al Congresso.

Questa volta, il mondo arabo dovrebbe svolgere un ruolo decisivo. Con gli accordi di Abraham, negoziati durante l'amministrazione Trump, diversi Paesi hanno riconosciuto Israele. Ciò faceva parte di una visione del Medio Oriente basata sul commercio e sulla prosperità piuttosto che sull'ideologia. Il loro denaro sarà necessario per ricostruire Gaza. I loro soldati possono contribuire a garantire la sicurezza quando Israele lascerà la Striscia, cosa che dovrebbe avvenire il prima possibile. Se lavorano insieme, possono privare Hamas di denaro e rifugi, dirottando i fondi verso la ricostruzione. Il loro peso può dare a un leader palestinese di transizione una copertura diplomatica mentre si stabilisce con la sua amministrazione.

La chiave è la pressione precoce esercitata dall'America e dall'Arabia Saudita su Israele e sui palestinesi. La Palestina sostiene che la pace potrebbe essere avviata se l'America e l'Unione Europea inviassero un segnale a Israele riconoscendo subito uno Stato palestinese - un'idea sostenuta dalla Spagna, che detiene la presidenza di turno dell'UE. L'America dovrebbe mantenere la promessa di aprire una missione diplomatica per i palestinesi a Gerusalemme. Ma il pieno riconoscimento della Palestina da parte dell'Occidente e di Israele da parte dell'Arabia Saudita dovrebbe essere considerato una ricompensa per il futuro, un incentivo al progresso.

Il tempo per farlo è poco. La destra anti-palestinese di Israele rimarrà forte. Una volta caduto questo governo, il prossimo potrebbe avere un solo mandato per riaccendere negli israeliani la fiducia che la pace sia possibile. Nella pausa, un nuovo leader dovrà affrontare i nemici che si sono ingrassati con il sistema marcio di oggi. Ciò che resta di Hamas cercherà di distruggere la pace, così come l'Iran e i suoi proxy, che prosperano nel caos e nelle lotte. L'amministrazione Biden potrebbe essere disposta a fare pressione su Israele; un'amministrazione Trump potrebbe non farlo. Se la guerra permanente non deve rovinare due nazioni, gli israeliani, i palestinesi e tutti coloro che li amano devono cogliere l'attimo.

