COSA STA SUCCEDENDO NEL CARROCCIO? L’AUT AUT DI SALVINI: “DRAGHI SCELGA TRA GRILLO E LA LEGA”. MA GIORGETTI, L’EMINENZA GRIGIA DI ZAIA, APRE IL FRONTE INTERNO AL CARROCCIO: “DRAGHI È UN FUORICLASSE COME RONALDO. UNO COME LUI NON PUÒ STARE IN PANCHINA” – SE SALVINI SI SFILA, LA LEGA RISCHIA LA SCISSIONE. INTANTO IL CENTRODESTRA ANDRA’ ALLE CONSULTAZIONI IN ORDINE SPARSO. BERLUSCONI GUIDERA’ LA DELEGAZIONE DI FORZA ITALIA

«Draghi è un fuoriclasse come Ronaldo. Uno come lui non può stare in panchina». Lo afferma il vicesegretario della Lega Giancarlo Giorgetti parlando del premier incaricato. Giorgetti dopo la segreteria della Lega si è fermato a prendere un caffè con Matteo Salvini e Lorenzo Fontana.

Salvini: «Lega unita, da noi non ci sono correntine»

«Noi a differenza di altri, siamo liberi, non abbiamo, a differenza degli altri già scelto il sì o il no, prima di andare a parlare con Draghi». Lo dice Matteo Salvini, al termine della segreteria politica. Poi spiega: «A differenza di altri, dove ci sono correnti, correntine, fuoriusciti e ripensanti, noi ci confrontiamo sulle idee, poi quando si sceglie, la Lega si muove come un sol uomo». A chi gli chiede se è a rischio l’unità del centrodestra replica così: «Per noi vengono prima gli interessi degli italiani, prima di quelli del partito».

Berlusconi guiderà la delegazione di FI

Le consultazioni segnano anche il rientro di persona sulla scena politica di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere guiderà infatti la delegazione di Forza Italia che domani incontrerà Mario Draghi. Lo ha fatto sapere il vicepresidente del partito Antonio Tajani. « Del resto fu lui a indicarlo come governatore alla Banca centrale europea, tra loro c’è un’antica conoscenza e assonanza sulle politiche economiche seguite quando era alla guida della Bce» ha detto Tajani.

Sostegno a Draghi, Salvini si sfila

Salvini comincia a sfilarsi con più decisione dallo schieramento che si appresta a sostenere Draghi. Entrando alla Camera per una riunione politica il segretario della Lega ha detto: «Difficile governare con chi mi ha mandato a processo». Salvini ha poi confermato che il fronte delle opposizioni si è ormai rotto: «È meglio che ognuno dica liberamente quello che ha in testa. Noi non siamo costretti a fare nulla controvoglia, l’unità del centrodestra è un valore, governiamo in 14 regioni su 20». E più tardi aggiunge: «Draghi scelga tra Grillo e la Lega».

Le consultazioni: il centrodestra si divide

Ecco il calendario delle consultazioni di Mario Draghi: oggi l’ex presidente della Bce incontrerà i partiti più piccoli, a cominciare da Azione e +Europa; domani sarà la volta di Iv, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Pd, sabato toccherà alla Lega e al M5S. Confermato dunque che il centrodestra non si presenterà più unito alle consultazioni.

