Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini per www.corriere.it

L’obbligo vaccinale non è più un tabù e potrebbe presto entrare in vigore in Italia. Quando? «Dopo l’estensione del green pass valuteremo», conferma la direzione di marcia il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Ad aprire la strada sono state le dichiarazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi sulla possibilità di imporre l’immunizzazione contro il Covid 19 a tutti gli italiani. Ieri Speranza ha detto che «l’obbligo vaccinale nel nostro Paese è già disposto da una norma primaria per quanto riguarda il personale sanitario».

L’ipotesi è che possa essere deciso dopo le approvazioni definitive delle agenzie del farmaco, Ema ed Aifa, che al momento hanno dato il via libera all’utilizzo dei preparati in via emergenziale a causa dei tempi ristretti causati dalla crisi sanitaria.

Ecco tutte le questioni da risolvere:

Che cosa deve decidere Ema?

I vaccini hanno ottenuto un’autorizzazione condizionata per consentire l’immissione in commercio. Ora l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) deve concedere l’autorizzazione definitiva.

Quando arriverà la decisione?

La data non è stata fissata ma si prevede che possa arrivare entro la fine della prossima settimana.

Che cosa succederà dopo?

L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) deve recepire la decisione dell’Ema e fornire l’autorizzazione in commercio.

Per chi è previsto attualmente l’obbligo vaccinale?

Soltanto per medici e personale sanitario.

E per il personale scolastico?

È previsto l’obbligo del green pass.

Per l’obbligo vaccinale serve una legge?

L’articolo 32 della Costituzione «prevede la possibilità di imporre un trattamento sanitario obbligatorio attraverso una legge determinando così un obbligo generale per i cittadini». Il governo potrebbe scegliere la via del decreto, che sarebbe poi convertito in legge dal Parlamento.

Quali sanzioni potrebbero essere previste?

Per i lavoratori potrebbero essere previsti trasferimento e sospensione. Per i cittadini la strada potrebbe essere analoga a quella seguita per il green pass prevedendo una multa da 400 a 1000 euro.