COSA VI SIETE MESSI IN TESTA? - LA LEADER FASCISTA CON LA MAGLIETTA "BOIA CHI MOLLA" E LA FACCIA IMBRATTATA DI SANGUE È LA ROMANA 39ENNE PAMELA TESTA. ARRESTATA PER "MANIFESTAZIONE NON AUTORIZZATA" E "RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE" HA ACCUSATO GLI AGENTI: "SONO STATI I POLIZIOTTI, CI HANNO CARICATO" - SU TELEGRAM FACEVA GIRARE AUDIO PER ORGANIZZARE LA RIVOLUZIONE ARMATA "CON TUTTI I MEZZI"...

Fabio Tonacci per www.repubblica.it

pamela testa 4

Pamela Testa è il volto nuovo e sanguinante della manifestazione No Pass di sabato scorso. In un video che circola in Rete la si vede con il viso imbrattato dal sangue che le esce da una ferita sul capo e la maglietta con la scritta "Boia chi Molla", a rimarcare la sua fede politica dichiaratamente fascista. "Sono stati i poliziotti, ci hanno caricato", dice.

pamela testa 2

Testa, 39 anni, nata a Roma, militante di Forza Nuova, per conto dell'associazione "Liberi Cittadini" ha promosso (è lei che ha chiesto l'autorizzazione per il sit-in alla questura di Roma), organizzato e in qualche modo guidato la protesta di Piazza del Popolo, culminata con l'attacco alla sede nazionale della Cgil, il più grande e antico sindacato dei lavoratori.

pamela testa 3

Per questo è stata arrestata in flagranza differita insieme con i leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino per "manifestazione non autorizzata" e "resistenza a pubblico ufficiale".

Gli investigatori la considerano il trait d'union tra la destra eversiva e il tumulto cieco dei No Vax. Non c'è dubbio, infatti, che il tentato assalto a Palazzo Chigi e la devastazione alla Cgil fossero premeditati. Prova ne è un audio di sei minuti che Pamela Testa - la voce però è di un suo amico - ha fatto girare sui gruppi Telegram aperti per raccogliere adesioni contro il Green Pass.

pamela testa 1

"Cari, in vista della manifestazione di sabato abbiamo creato un gruppo whatsapp nel quale andrà inserito il nome, il cognome e gli indirizzi mail. Inoltre sarà importante scrivere cosa sapete fare, in modo da mettere a disposizione di tutti quanti le vostre capacità: chi è avvocato, chi è meccanico, la professionalità o un hobby che può essere utile.

manifestazione no green pass a roma 85

Se avete un'attività commerciale, segnalatela anche perché potrà essere utile per il percorso che faremo in questa lotta. Questa manifestazione è soltanto un simbolo ma l'obiettivo è crescere, finché ci sarà la libertà da difendere...(...) Cambieremo percorso da un momento all'altro.

manifestazione no green pass a roma 73

Noi siamo contrari a ogni forma di violenza, ma sappiamo perfettamente cosa sia la legittima difesa. E noi saremo gli angeli custodi di quelle mamme, di quegli uomini che combattono la loro battaglia per la libertà. Con tutti i mezzi", spiega la voce del messaggio inviato da Pamela Testa.

manifestazione no green pass a roma 72 manifestazione no green pass a roma 67 manifestazione no green pass a roma 15 manifestazione no green pass a roma 19 manifestazione no green pass a roma 24 manifestazione no green pass a roma 25 manifestazione no green pass a roma 16 manifestazione no green pass a roma 17 roma, scontri durante la manifestazione dei no green pass 2 roma, scontri durante la manifestazione dei no green pass 12 roma, scontri durante la manifestazione dei no green pass 4 roma, scontri durante la manifestazione dei no green pass 1 roma, scontri durante la manifestazione dei no green pass 3 roma, scontri durante la manifestazione dei no green pass 15 roma, scontri durante la manifestazione dei no green pass 14 assalto dei no green pass al policlinico umberto i assalto dei no green pass al policlinico umberto i 2 assalto dei no green pass al policlinico umberto i 1 manifestazione no green pass a roma 1 manifestazione no green pass a roma 10 manifestazione no green pass a roma 11 manifestazione no green pass a roma 12 manifestazione no green pass a roma 13 manifestazione no green pass a roma 14 manifestazione no green pass a roma 18 manifestazione no green pass a roma 26 manifestazione no green pass a roma 2 manifestazione no green pass a roma 20 manifestazione no green pass a roma 21 manifestazione no green pass a roma 22 manifestazione no green pass a roma 23 manifestazione no green pass a roma 27 manifestazione no green pass a roma 29 manifestazione no green pass a roma 3 manifestazione no green pass a roma 30 manifestazione no green pass a roma 28 manifestazione no green pass a roma 31 manifestazione no green pass a roma 32 manifestazione no green pass a roma 33 manifestazione no green pass a roma 36 manifestazione no green pass a roma 34 manifestazione no green pass a roma 35 manifestazione no green pass a roma 37 manifestazione no green pass a roma 42 manifestazione no green pass a roma 38 manifestazione no green pass a roma 39 manifestazione no green pass a roma 4 manifestazione no green pass a roma 40 manifestazione no green pass a roma 41 manifestazione no green pass a roma 43 manifestazione no green pass a roma 44 manifestazione no green pass a roma 46 manifestazione no green pass a roma 45 manifestazione no green pass a roma 47 manifestazione no green pass a roma 52 manifestazione no green pass a roma 49 manifestazione no green pass a roma 5 manifestazione no green pass a roma 50 manifestazione no green pass a roma 51 manifestazione no green pass a roma 54 manifestazione no green pass a roma 53 manifestazione no green pass a roma 57 manifestazione no green pass a roma 55 manifestazione no green pass a roma 56 manifestazione no green pass a roma 69 manifestazione no green pass a roma 58 manifestazione no green pass a roma 59 manifestazione no green pass a roma 6 manifestazione no green pass a roma 60 manifestazione no green pass a roma 61 manifestazione no green pass a roma 62 manifestazione no green pass a roma 63 manifestazione no green pass a roma 64 manifestazione no green pass a roma 65 manifestazione no green pass a roma 66 manifestazione no green pass a roma 70 manifestazione no green pass a roma 68 manifestazione no green pass a roma 7 manifestazione no green pass a roma 71