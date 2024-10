COSE MAI VISTE: "REPUBBLICA" IN LODE DEL MOVIMENTISMO DI MARINA BERLUSCONI, NEO CAVALIERA DEL LAVORO - "LA PRIMOGENITA DI SILVIO BERLUSCONI È GIÀ SCESA IN CAMPO DA TEMPO. FA POLITICA, SENZA BISOGNO DI MISCHIARSI AI POLITICI, TANTO CHE UN FORZISTA LA DEFINISCE 'UNA INFLUENCER DELLA POLITICA'" - ALL’INAUGURAZIONE DELLA LIBRERIA MONDADORI DI FRONTE A PALAZZO CHIGI LA MELONI NON SI È FATTA VEDERE, MARINA HA FATTO LA SPORTIVA: “MI AVREBBE FATTO PIACERE, MA POTETE IMMAGINARE GLI IMPEGNI DELLA PREMIER” (CHE ERA ALLA FESTA DEL "TEMPO", CAPIRAI CHE IMPEGNO) - DI FORZA ITALIA C’ERANO TUTTI, A PARTE TAJANI. DI FRATELLI D’ITALIA NESSUNO…

Francesco Bei per “la Repubblica” - Estratti

Escono dall’incontro riservato con il presidente della Repubblica in fila indiana i 25 nuovi cavalieri del lavoro. Attraversano il salone d’onore del Quirinale per prendere posto. Serissima, quasi ieratica, avanza a piccoli passi — quanti gliene consentono i tacchi altissimi e il vestito nero che la fascia sino ai piedi — la primogenita del Cavaliere di Arcore, da oggi insignita Cavaliera anch’ella: Marina Elvira da Segrate. Non deve essere facile per lei, con tutti gli occhi addosso. Perché è chiaro che, pur essendo presenti in sala altri 24 miliardari e capitani d’impresa, oggi è Marina la regina della festa.

(...) La domanda è una sola: è finalmente pronta a spiccare il salto e prendere il posto del padre, innescando una competizione al femminile per la leadership del centrodestra? Per questo oggi tutti le si fanno intorno e lei, con studiata sapienza, si tiene alla larga dal confronto con Meloni. Anzi, la loda in maniera persino eccessiva. «Io credo che questo governo stia facendo davvero un buon lavoro e speriamo possa andare avanti così».

«Mattarella — aggiunge — ha detto che l’Italia sta andando bene ed è vero. I dati dell’economia sono tutti dati confortanti, migliori rispetto a quelli di molti altri Paesi europei». Ora, come insegnava Dante nel Convivio, la dissimulazione è un’arte laudabile e necessaria , specie quando le parole sono a una persona e la ’ntenzione è a un’altra . E allora qual è la ’ntenzione di Marina da Segrate, ora anche cavaliere del lavoro? Per i forzisti, che intasano le agenzie di elogi, va presa alla lettera la sua volontà di non scendere in politica. Anche perché il ruolo di leader del campo conservatore sarebbe già occupato. Come disse Pietrangelo Buttafuoco a Repubblica , «è Meloni l’erede di Silvio». Chissà se Marina è d’accordo su questa eredità.

Nel frattempo, la neo nominata cavaliere — si dice così, non si declina al femminile spiegano dal cerimoniale — scende lo scalone d’onore dando il braccio al consorte.

(…) Caterina Caselli la abbraccia e vaticina: «Marina è una forza della natura, lo vedrete». Persino con i cronisti di Repubblica le vecchie ruggini sembrano un ricordo: «Lui vi voleva bene — garantisce la primogenita — anche se voi a lui un po’ di meno».

La verità è che Marina è già scesa in campo da tempo. Fa politica, senza bisogno di mischiarsi ai politici. Come la definisce un forzista di prima fila: «È una influencer della politica». Con Meloni per ora sono carezze. Due settimane fa è scesa a Roma per inaugurare una libreria Mondadori proprio di fronte a palazzo Chigi. La premier non si è fatta vedere, Marina ha fatto la sportiva: «Certo che mi avrebbe fatto piacere se fosse venuta qui, ma potete immaginare gli impegni della presidente del Consiglio ». Di Forza Italia c’erano tutti, a parte Tajani. Di Fratelli d’Italia nessuno.

