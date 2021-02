LA REGINA DELLE SPIE - L'INCREDIBILE VITA DI AVRIL HAINES, PERSONAGGIO CHE SEMBRA USCITO DA UN FILM: È LEI LA PRIMA DONNA NOMINATA A CAPO DELL'INTELLIGENCE AMERICANA, PER VOLERE DI JOE BIDEN - ERA UNA LIBRAIA CHE ORGANIZZAVA LETTURE DI ROMANZETTI EROTICI, È FINITA A GESTIRE I PIÙ SCOTTANTI DOSSIER DELLO SPIONAGGIO USA, COME QUELLI SULLE DETENZIONI EXTRALEGALI E LE TORTURE - QUANDO DA BAMBINA SALVÒ LA MADRE MALATA, LA CAPACITÀ DI NON DORMIRE, L'INCIDENTE AEREO SFIORATO E LA CARRIERA TRA GLI 007...