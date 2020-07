30 lug 2020 13:35

COSTA CONTRO PIGNATONE: "GLI INNOCENTI IN CARCERE INGIUSTAMENTE DEVONO ESSERE TUTELATI" - IL DEPUTATO DI FORZA ITALIA RISPONDE ALL'EX PROCURATORE CAPO DI ROMA CHE CRITICA LA SUA PROPOSTA DI LEGGE SULL'INGIUSTA DETENZIONE: ''FINISCE PER INDICARE ALL'OPINIONE PUBBLICA I MAGISTRATI COME COLPEVOLI DI TUTTI I CASI, E DIVENTA UN SEGNALE LANCIATO A PM E GIP A NON ADOTTARE MISURE CAUTELARI''. MA COSTA RICORDA QUANTO SPENDE LO STATO PER I RISARCIMENTI OGNI ANNO