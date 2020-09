COVID O MENO, PER LORENZONI LA SFIDA A ZAIA RESTA IMPOSSIBILE – IL CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA IN VENETO POSITIVO AL CORONAVIRUS: AVREBBE DOVUTO INCONTRARE ZINGARETTI A PADOVA MA HA ATTESO A CASA L’ESITO DEL TAMPONE - IL GOVERNATORE ZAIA: “PER SOLIDARIETÀ RINUNCIO ALLE APPARIZIONI TV” – IL LEGHISTA VIAGGIA INTORNO AL 74% DEI CONSENSI CONTRO IL 18% DEL CANDIDATO DI CENTROSINISTRA…

Arturo Lorenzoni, il candidato del centrosinistra che sfiderà il presidente uscente Luca Zaia alle prossime Regionali in Veneto, è positivo al coronavirus. «Sono risultato positivo al tampone fatto questa mattina», ha spiegato il docente universitario con una nota stampa nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 4 settembre.

«Sto bene aggiunge Lorenzoni - continuerò la campagna elettorale da remoto con incontri in teleconferenza. Cautelativamente devo stare a casa. Come richiesto dalle autorità sanitarie, invito tutte le persone che mi hanno incontrato nell’arco degli ultimi 5 giorni a rivolgersi agli uffici delle rispettive aziende sanitarie per sottoporsi a tampone».

Niente incontro con Zingaretti

Questa mattina Lorenzoni si era svegliato con qualche linea di febbre. Per questo motivo la conferenza stampa prevista alle 11 a Padova con il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti era stata rinviata. «Sto bene, ma attendo in autoisolamento l'esito del tampone». Un esito che è arrivato in questi minuti ed è destinato a segnare gli ultimi 15 giorni di campagna elettorale visto che Lorenzoni dovrà restare a casa, in isolamento domiciliare, almeno fino alla data del voto (20-21 settembre)

Una sfida “impossibile”

La sfida del docente universitario a Zaia era già stata definita da più parti "impossibile". Secondo la supermedia dei sondaggi pubblicata ieri da YouTrend per Agi, il leghista viaggia intorno al 74% dei consensi contro il 18% del candidato di centrosinistra. Più distante, al 4,3%, il candidato del M5S Enrico Cappelletti. In serata sono arrivati gli auguri di Zaia al principale sfidante.

«Oltre la campagna elettorale e la politica esiste la vita reale, per cui esprimo all'uomo Arturo Lorenzoni la mia vicinanza», ha detto. Il leghista, considerato «l’isolamento domiciliare» del candidato del centrosinistra, ha annunciato la sua volontà di «rinunciare a tutti gli spazi televisivi che la campagna elettorale prevedeva per me». Pochi minuti prima era stato il segretario della Lega Matteo Salvini a sottolineare di aver mandato i suoi auguri a Berlusconi e al «candidato Pd del Veneto». E ha aggiunto: «Spero possano rimettersi, con la salute non si scherza».

