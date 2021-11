5 nov 2021 08:00

COVID IN TOUR CON IL PRESIDENTE - UNA PERSONA CHE HA VIAGGIATO CON JOE BIDEN IN EUROPA È RISULTATA POSITIVA AL COVID MENTRE ERA IN SCOZIA - LA CASA BIANCA PRECISA: NON AVREBBE AVUTO STRETTI CONTATTI CON IL PRESIDENTE, CHE È RISULTATO NEGATIVO AL TEST PER IL COVID MARTEDÌ - LUNEDÌ ANCHE LA PORTAVOCE DI “SLEEPY JOE”, JEN PSAKI, HA ANNUNCIATO DI ESSERE POSITIVA