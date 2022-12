CRIPTO-MISTERI: MA VOI AFFIDERESTE I VOSTRI RISPARMI A DUE PERSONAGGI CON QUELLE FACCE (E SOPRATTUTTO, RISUCIRESTE A ECCITARVI IN UN’ORGIA CON LORO)? IL VERO GIALLO SULLA PARABOLA DEL FONDATORE DI FTX, SAM BANKMAN-FRIED, E DELLA FIDANZATINA, CAROLINE ELLISON, NON È TANTO LA MEGA-TRUFFA O LA LORO VITA TUTTA SESSO, DROGA E VIDEOGIOCHI, MA COME ABBIANO FATTO UN RICCIOLUTO CICCIO-NERD E UNA COZZA CON I DENTI STORTI A GUADAGNARSI LA FIDUCIA DELL’ELITE FINANZIARIA E CULTURALE AMERICANA...

1. IL GURU, LE CRIPTOVALUTE: DA «NUOVO BUFFETT» ALL'ARRESTO PER TRUFFA

Estratto dell’articolo di Matteo Persivale per il “Corriere della Sera”

Nessuna delle criptovalute che smerciava allegramente tra un videogame e l'altro è stata sopravvalutata più di Sam Bankman-Fried, fondatore di Ftx, intermediario di criptovalute tra l'exchange (per acquistare criptovalute) e la piattaforma tout court (per scambiare azioni tokenizzate), arrestato ieri alle Bahamas per avere - secondo la Sec, l'ente federale statunitense che vigila, o dovrebbe vigilare, sulla Borsa - «orchestrato una truffa durata anni», cioè uno schema piramidale che ha provocato un buco di decine di miliardi (che coinvolge anche 100 mila investitori italiani) .

Sopravvalutato non solo come genio delle «cripto» ma anche come genio del crimine: questi casi, per i pm americani, richiedono mesi di lavoro, ma l'incriminazione del procuratore federale di New York è arrivata in due settimane, un record.

Il motivo? Bankman-Fried, che lavorava dalle Bahamas per sfruttare le lasche regole finanziarie e ha scelto in questi giorni di non fuggire in qualche Paese che non ha estradizione verso gli Stati Uniti, dopo il fallimento di Ftx ha twittato spesso e volentieri, regalando abbondante materiale ai pm che indagavano tra le macerie della sua piramide finanziaria, sostanzialmente deponendo non in tribunale (ci sarà tempo) ma in un forum pubblico nel quale si è incredibilmente autoaccusato (da escludere che i «tweet» fossero stati vagliati da un legale).

«Il prossimo Warren Buffett?», s' interrogava Fortune nel titolo di una copertina invecchiata veramente male. Era il leader dei «top 400» della nuova finanza digitale in un'altra copertina ( Forbes ). Ora la Sec lo accusa di avere nascosto agli investitori Ftx (più di un milione in tutto il mondo, i loro conti ora sono azzerati) che i fondi venivano trasferiti a Alameda Research, hedge fund gestito dalla sua socia ed ex fidanzata Caroline Ellison (figlia di due professori del Mit), 28 anni, che aveva di fatto «una linea di credito senza limiti».

[…] Ftx sembrava in grado di spodestare Binance dal podio di «banca» numero 1 nel campo delle criptovalute ed è invece riuscito a bruciare una trentina di miliardi di euro dei suoi clienti in uno dei casi di bancarotta più clamorosi - e, francamente, bizzarri - della storia della finanza.

Bankman-Fried pareva una sorta di Einstein delle criptovalute, dormiva in ufficio su una poltrona tipo «pouf» anni '70, giocava ai videogame durante le riunioni, partecipava a conferenze insieme con Tony Blair e Bill Clinton, finanziava partiti, sponsorizzava lo stadio dei Miami Heat del campionato di basket Nba, veniva intervistato da New Yorker e Vogue . Proprio Vogue , sei mesi fa, aveva benedetto la collaborazione tra Gisele Bundchen e Bankman-Fried, e il ruolo di Bundchen come ambasciatrice dell'azienda. […]

2. BITCOIN MANETTE AL RE

Estratto dell’articolo di Francesco Semprini per “la Stampa”

[…] Sbf, così era chiamato nell'ambiente della finanza che conta, da settimane si era rifugiato alle Bahamas temendo provvedimenti da parte della autorità Usa in seguito al tracollo della sua piattaforma per il trading di criptovalute.

E nell'arcipelago immerso nei turchesi mari dei Tropici è stato arrestato lunedì pomeriggio poco dopo le 18, un fermo che lo ha colto di sorpresa, visto che poche ore prima l'ex "criptofenomeno" si era detto convinto che non sarebbe finito in manette. Almeno sull'isola dove aveva spostato la sede della società nel 2021. Le autorità delle Bahamas, invece, hanno proceduto all'arresto dopo che gli Usa hanno formulato accuse penali nei suoi confronti tra cui frode, riciclaggio e violazione delle norme per il finanziamento della campagna elettorale.

[…] L'inchiesta rischia di allargarsi ai genitori di Bankman-Fried, due professori di Yale che avrebbero avuto un ruolo nelle attività della piattaforma. Il padre infatti era un dipendente pagato da Ftx che viaggiava spesso alla Bahamas, dove c'era la sede della società.

La madre non lavorava per l'azienda, ma suo figlio era uno dei principali finanziatori di una rete politica che la donna aveva messo in piedi. Competente e dal volto buono Sbf si era venduto come interlocutore affidabile in un'industria che solleva non pochi dubbi.

Era soprannominato il "mago di Oz" delle valute digitali, un fenomeno tale da stringere una rete di contatti tra Washington, Wall Street e Hollywood. È stato il secondo principale finanziatore individuale della causa democratica, con donazioni totali alle elezioni di Metà Mandato di 39,8 milioni di dollari, secondo solo a George Soros.

In poco più di tre anni, Ftx si era assicurata una valutazione di 32 miliardi di dollari e aveva corteggiato un elenco di investitori di eccellenza, tra cui Paradigm, SoftBank, Sequoia Capital. Un tentacolare impero commerciale gestito da un gruppo affiatato di soci di lunga data vicini a Sbf, molti dei quali vivevano insieme in un attico di Nassau, capitale delle Bahamas. Come rapida è stata l'ascesa, altrettanto lo è stata la caduta.

Il fallimento è arrivato dopo un disperato tentativo di salvataggio (fallito) successivo all'emorragia di capitali provocata dalle preoccupazioni sulla salute finanziaria della sua azienda e ai legami con Alameda. Il tracollo ha scioccato l'industria cripto instillando il timore di effetti contagio e provvedimenti muscolari da parte della autorità. Così Sbf ha deciso di rimanere al sicuro alle Bahamas, lanciandosi in un'offensiva mediatica per dare la sua versione dei fatti, con la quale ha negato di essere a conoscenza dell'uso improprio dei fondi dei clienti.

