NOTA CENTRODESTRA DI GOVERNO: “Come ha correttamente sottolineato il presidente Mario Draghi nel corso del suo intervento, la decisione del Movimento 5 stelle ha rotto il “patto di fiducia” che era alla base del governo di unità nazionale, che pure ha affrontato - con successo — Marco Di Fonzo (@marcodifonzo) July 20, 2022

mario draghi 1

RISOLUZIONE LEGA, NUOVO GOVERNO PER SCELTE E COMPOSIZIONE

(ANSA) - "Il Senato accorda il sostegno all'azione di un governo profondamente rinnovato sia per le scelte politiche sia nella composizione". E' quanto chiede la Lega in una proposta di risoluzione firmata dai senatori Roberto Calderoli e dal capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo, dopo le comunicazioni del premier Draghi in Aula.

SPREAD BTP-BUND TORNA A 202 CON TIMORI SU DESTINO GOVERNO

matteo salvini dopo il discorso di draghi

(ANSA) - Lo spread Btp-Bund risale sopra i 202 punti base, in calo rispetto ai 204 della chiusura di ieri ma in ripresa rispetto ai minimi di 193,8 punti toccati dopo che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha aperto alla possibilità di "ricostruire" un patto di governo con le forze politiche.

Il differenziale di rendimento tra titoli italiani e tedeschi risente dell'incertezza che circonda il governo, con il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, che ha chiesto una "nuova maggioranza" senza M5S e "se serve, un nuovo governo". Peggiora anche Piazza Affari, con il Ftse Mib in calo dello 0,9%.

BORSA MILANO SCIVOLA (-1,7%) CON RICHIESTE LEGA SU GOVERN

luigi di maio mario draghi

(ANSA) - Amplia i cali Piazza Affari dopo l'intervento del capogruppo al Senato della Lega, Massimiliano Romeo, che ha chiesto al premier Mario Draghi "discontinuità", escludendo i 5Stelle dalla maggioranza di governo. I timori sull'esito della crisi e sul destino del governo spingono il Ftse Mib sui minimi di giornata, con l'indice delle blue chip che perde l'1,76%, con Saipem (-3%) e i bancari in testa ai ribassi. Lo spread Btp-Bund si rimangia tutti i guadagni della mattinata, e risale a 204,5 punti base.

discorso di mario draghi in senato

GOVERNO: LEGA, NESSUN CONTATTO SALVINI- CONTE

(ANSA) - Nessun contatto tra il leader della Lega, Matteo Salvini e il presidente del M5s, Giuseppe Conte. Lo fa sapere una nota della Lega, aggiungendo che Salvini non vede e non sente l'ex premier da alcuni mesi.

LA CRISI DI GOVERNO. DRAGHI IN SENATO: 'UN NUOVO PATTO DI FIDUCIA È L'UNICO MODO PER STARE INSIEME'

Da www.ansa.it

Le sfide che l'Italia deve affrontare richiedono 'un governo forte e coeso'. Al Paese 'serve un nuovo patto di sviluppo concreto e sincero. Partiti, siete pronti a ricostruire questo patto? Siete pronti? Siamo qui in quest'Aula solo perchè gli italiani lo hanno chiesto. È una risposta che dovete dare non a me, ma a tutti gli italiani'.

PROBLEMI AL MICROFONO PER MARIO DRAGHI

Mario Draghi conclude così il suo discorso al Senato. M5s e Lega non applaudono quest'ultima parte. Il presidente del Consiglio richiama le forze politiche alla responsabilità di portare a termine l'agenda di governo senza fare sconti e definisce 'tanto sofferte quanto dovute' le dimissioni, respinte dal capo dello Stato, presentate il 14 luglio per il venir meno del patto di fiducia nella maggioranza: 'L'unica strada, se vogliamo ancora restare assieme, è ricostruire daccapo questo patto, con coraggio, altruismo, credibilità'.

mario draghi in senato

La risposta dei partiti è attesa dal dibattito. Ma la Lega è in fermento anche dopo le stilettate ricevute dal premier nel suo discorso. "Noi ci siamo - dice il capogruppo Massimiliano Romeo - se si tratta di fare una nuova maggioranza. senza M5s, e se serve ricostituire un nuovo governo". "Ci deve essere una grande discontinuità che solo la sua autorevolezza può dare. Quindi a questo punto la scelta spetta a lei".

Draghi ha ascoltato l'intervento di Romeo fissando il capogruppo della Lega tenendole braccia incrociate appoggiate al banco del governo. Man mano che il discorso di Romeo proseguiva, ha iniziato a prendere appunti.

giancarlo giorgetti sorride a mario draghi

Terminato Draghi ha prima parlato con il ministro Guerini, che sedeva alla sua sinistra. A quel punto si è alzato ed è uscito dall'Aula insieme allo stesso Guerini. Il presidente del Consiglio Mario è uscito dall'Aula dopo l'intervento del capogruppo della Lega Massimiliano Romeo e ha avuto un breve colloquio in un corridoio di Palazzo Madama con il ministro Dario Franceschini.

La replica del premier dovrebbe quindi essere anticipata non appena sarà conclusa la discussione generale. Tra i gruppi c'era anche chi non escludeva invece una pausa che sarebbe servita a trovare accordi sulle risoluzioni da portare al voto dopo la replica. Le trattative sulle risoluzioni dipendono anche dall'esito del vertice del centrodestra a Villa Grande.

luigi di maio mario draghi

Dopo l'intervento del premier il centrodestra di governo si riunisce nuovamente a Villa Grande. Salvini ha riunito i suoi. "Adesso ci sarà una riunione con il centrodestra di governo e decideremo insieme", ha detto Giulia Bongiorno al termine della riunione della Lega.

Dopo aver ascoltato Draghi anche Giuseppe Conte si è riunito con alcuni dei vertici del M5s, fra cui i vicepresidenti e la capogruppo a Palazzo Madama Mariolina Castellone. Nel frattempo, in un altro ufficio, è in corso una riunione del gruppo dei senatori del Movimento. Dopo essersi riunito circa un'ora con i vertici del partito, Conte si è appena spostato nell'ufficio dove lo attendevano i senatori.

"Mercoledì - ha sottolineato in apertura del suo discorso - scorso ho rassegnato le dimissioni. Questa decisione è seguita al venir meno della maggioranza di unità nazionale che ha appoggiato il governo dalla sua nascita. Il capo dello Stato le ha respinte e chiesto di informare il Parlamento. Decisione che ho condiviso. Oggi mi permette di spiegare a voi e agli italiani questa decisione tanto sofferta quanto dovuta".

mario draghi.

Il premier ha rivendicato i risultati ottenuti dal suo governo in questi 17 mesi. Ma ha anche indicato una serie di obiettivi per i quali, ha evidenziato, serve un nuovo patto di fiducia". "Non serve una fiducia di facciata che svanisca di fronte ai provvedimenti scomodi". Draghi ha elencato una serie di obiettivi. Bisogna spingere sui contratti collettivi, punto di forza del sistema industriale.

mario draghi lorenzo guerini

"Serve una riforma delle pensioni - ha proseguito - che garantisca meccanismi di flessibilità in uscita e un impianto sostenibile ancorato al sistema retributivo". "Il disegno di legge" sulla concorrenza, che riguarda anche "i taxi" e le concessioni balneari" deve "essere approvato prima della pausa estiva. Ora c'è bisogna di un sostegno convinto all'azione dell'esecutivo" non il sostegno a proteste tavolta violente.

"Il presidente della Repubblica mi affidò l'incarico" di premier con l'obiettivo di affrontare "tre emergenze: pandemica, economica e sociale", "tutti i principali partiti, con una sola eccezione, decisero di rispondere positivamente a quell'appello. Nel discorso che tenni in quest'Aula feci riferimento all'unità nazionale, che in questi mesi è stata la miglior garanzia di questo esecutivo e della sua efficacia.

mario draghi

Ritengo che un presidente del Consiglio che non si è mai presentato davanti agli elettori debba avere il consenso più ampio"."Grazie alle misure di contenimento sanitario, alla campagna di vaccinazione, ai provvedimenti di sostegno economico a famiglie e imprese, siamo riusciti a superare la fase più acuta della pandemia, a dare slancio alla ripresa economica", ha detto.

Le "riforme della giustizia, della concorrenza, del fisco, degli appalti oltre alla corposa agenda delle semplificazioni sono un passo essenziale per l'Italia. Ad oggi tutti gli obiettivi del Pnrr sono stati raggiunti". "Il merito dei risultati" raggiunti "è vostro, della vostra disponibilità a lavorare nell'interesse del paese. La vostra è stata la migliore risposta all'appello del presidente della Repubblica".

i problemi con il microfono di mario draghi

Gli "italiani hanno sostenuto le misure che di volta in volta abbiamo messo in campo, sono diventati veri protagonisti politiche, penso al paziente rispetto durante le restrizioni della pandemia, della vaccinazione, dell'accoglienza spontanea ai profughi ucraini accolti con affetto e solidarietà. Penso alle comunità locali con il Pnrr: mai come in questi momenti sono stato orgoglioso di essere italiano".

PROBLEMI AL MICROFONO PER MARIO DRAGHI

"Draghi arriva in Parlamento e di fatto pretende pieni poteri, sostenendo che glielo hanno chiesto gli italiani. Ma in una democrazia la volontà popolare si esprime solo con il voto, non sulle piattaforme grilline o con gli appelli del Pd". Lo scrive su Facebook la leader di FdI, Giorgia Meloni. "Sono le autocrazie che rivendicano di rappresentare il popolo senza bisogno di far votare i cittadini, non le democrazie occidentali. Fratelli d'Italia non intende assecondare questa pericolosa deriva. Decidano gli italiani del proprio futuro, non questo Parlamento delegittimato e impaurito. Elezioni subito".

mario draghi lorenzo guerini

IL TIMING

La seduta andrà avanti con il discorso di Draghi fino alle 10.30, quando il presidente del Consiglio si recherà alla Camera per consegnare il testo delle comuicazioni rese a Palazzo Madama. Alle ore 11.00 riprenderà la seduta del Senato, con una discussione generale prevista fino alle 17, quando Draghi replicherà. Alle 17.30 inizieranno le dichiarazioni di voto ed alle 19 partirà a "chiama" dei senatori.

discorso di mario draghi in senato

La seduta è iniziata con un quarto d'ora di ritardo: per quindici minuti nell'Emiciclo pieno, con la presidente Elisabetta Alberti Casellati al suo posto, si è atteso l'arrivo di Draghi. In Aula ci sono tra gli altri Matteo Salvini e Matteo Renzi. In tribuna ci sono diversi deputati, che sono venuti a sentire in diretta le comunicazoni di Draghi, che alla Camera verranno solo consegnate. "Penso finisca bene, vediamo la tempistica": è il pronostico di Matteo Renzi arrivando al Senato.

luigi di maio mario draghi