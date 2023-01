CROLLA IL CASTELLO DI CARTA DI BIDEN – LA PERQUISIZIONE DELL’FBI A CASA DEL PRESIDENTE È UNA GROSSA FIGURA DI MERDA PER IL PRESIDENTE DEMOCRATICO, CHE HA BASATO LA SUA ELEZIONE SULLA COMPETENZA E LA TRASPARENZA DA CONTRAPPORRE A QUEL PUZZONE DI TRUMP. E INVECE, ENTRAMBI SI PORTAVANO VIA DOCUMENTI SEGRETI – ANCHE I DEMOCRATICI INIZIANO A CRITICARE L’INQUILINO DELLA CASA BIANCA, E SPERANO CHE NON SI VOGLIA RICANDIDARE

[…] Altri sei documenti classificati sono stati ritrovati venerdì durante una perquisizione dell’Fbi e del dipartimento di Giustizia durata 13 ore nell’abitazione di Biden a Wilmington, in Delaware. Si tratta del quinto ritrovamento di documenti, dopo quelli reperiti dagli avvocati del presidente nell’ufficio privato, nel garage e nella stessa casa a partire dal 2 novembre, per un totale di una trentina di file, di cui non è ancora noto il livello di classificazione (confidenziale, segreto o i vari livelli di top secret).

La Casa Bianca, criticata per la scarsa trasparenza iniziale […], ha deciso stavolta di dare direttamente l’annuncio e ha precisato che Biden, senza bisogno di un mandato, ha invitato il dipartimento di Giustizia a condurre la perquisizione. Ciò non ha potuto cancellare l’immagine storica della residenza di un presidente in carica che viene perquisita dall’Fbi. Sono state portate via anche carte che risalgono al tempo in cui era senatore, oltre al periodo in cui era vicepresidente.

Il presidente dovrebbe essere «imbarazzato» ha detto alla Cnn il senatore dell’Illinois Dick Durbin, spiegando che risulta ora compromessa l’immagine di competenza e di superiorità morale su una questione sulla quale Biden aveva criticato Trump.

Durbin ha definito «scandaloso» che entrambi i presidenti siano rimasti in possesso di documenti che dovrebbero essere consegnati agli Archivi nazionali («Non importa se sia stato un membro dello staff o un avvocato, i funzionari eletti hanno la responsabilità finale»), ma ha sottolineato che hanno risposto in modi «che non potrebbero essere più diversi».

Biden «dovrebbe avere molti rimpianti», ha detto il senatore Joe Manchin, democratico della West Virginia, che ha dato filo da torcere alla Casa Bianca nel passaggio del piano economico. «È difficile credere che negli Stati Uniti d’America abbiamo un ex presidente e un presidente che si trovano in pratica nella stessa situazione […] Un sondaggio Abc/Ipsos mostra che il 64% degli americani ritiene che Biden abbia gestito in modo inappropriato i documenti classificati; il 77% esprime questo giudizio su Trump.

[…] I federali che perquisiscono l’abitazione del presidente in Delaware come avevano fatto cinque mesi fa con quella di Trump in Florida e le indagini parallele di due procuratori speciali che indagano sui due casi sono sviluppi pesanti per Biden non tanto per i fatti in sé […] ma per come il caso viene percepito dall’opinione pubblica.

A destra si diffonde una sensazione di equivalenza tra le due vicende nonostante Trump abbia prima mentito sulla detenzione illegale di documenti e poi si sia rifiutato di consegnare intere casse di carte coperte da segreto, mentre Biden si è autodenunciato quando i suoi avvocati hanno trovato i primi documenti e ha aperto le porte alle ispezioni.

Tra gli indipendenti e anche a sinistra il caso danneggia Biden su terreni essenziali in vista della campagna per la rielezione: quelli dell’esperienza politica e della competenza. E offre altre munizioni a chi vorrebbe sostituirlo con un candidato democratico più giovane e dinamico, mettendo in dubbio la sua lucidità e la tenuta fisica.

Giuridicamente i due casi sono molto diversi, visto che per la legge americana la volontarietà è essenziale, ma in politica le percezioni contano spesso quanto e anche più dei fatti. E Trump è stato abile nell’andare addirittura oltre l’equivalenza della quale parlano politici e media conservatori, accusando Biden di aver ottenuto un trattamento preferenziale rispetto al suo.

[…] Biden ha bisogno di mettersi questo caso alle spalle sperando che gli eventi del prossimo anno e mezzo lo facciano svanire sullo sfondo. Le cose non sarebbero andate comunque così perché nella nuova Camera dei rappresentanti a maggioranza repubblicana lo speaker Kevin McCarthy […] ha riempito la commissione Oversight, quella con poteri d’indagine, di fedelissimi dell’ex presidente decisi a trasformare il Congresso in un tribunale politico con Biden imputato: la sola Marjorie Taylor Greene (di recente ha detto che nel 2021 i trumpiani avrebbero vinto se fosse stata lei a guidare l’assalto al Congresso) ha già presentato 5 richieste di impeachment del presidente.

Biden ne è consapevole, ma punta sull’estremismo di questi esponenti che vanno da sostenitori delle teorie cospirative dei QAnon a chi, come la deputata Lauren Boebert, vorrebbe militarizzare gli evangelici del nazionalismo cristiano (dice che Gesù non si sarebbe fatto crocifiggere se avesse avuto un AR-15 semiautomatico), per far perdere credibilità a questa offensiva davanti ai moderati e agli indipendenti, senza il cui voto Trump non sarà eletto.

Una strategia che può funzionare se quella di Biden rimane l’immagine di leader magari invecchiato e a volte un po’ confuso, ma competente e credibile. Mentre Trump, che gode sempre del sostegno della sua base estesa, entusiasta ma anche minoritaria, non riesce più ad andare oltre, come si è visto col voto di novembre. […]