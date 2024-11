CRONACHE DI GUERRA – ISRAELE SOTTO ATTACCO DEI RAZZI DI HEZBOLLAH: COLPITE LE CITTÀ DI HASHARON E TIRA, E UNA BASE DELL’INTELLIGENCE VICINO A TEL AVIV: CI SONO ALMENO 11 FERITI – UN RAID SU DUE EDIFICI RESIDENZIALI A GAZA AVREBBE UCCISO 84 PERSONE – I RUSSI CONTINUANO A MARTELLARE KHARKIV CON I MISSILI E LANCIANO DRONI SU KIEV…

BENJAMIN NETANYAHU - ATTACCO DI ISRAELE ALL IRAN

ISRAELE: MEDIA, 'RAZZI A NORD-EST DI TEL AVIV, 9 FERITI'

(ANSA) - Media internazionali riportano che razzi provenienti dal Libano hanno colpito nella notte le città israeliane di Hasharon e Tira, rispettivamente a circa 22 km e 30 km a nord-est di Tel Aviv, causando feriti e danni.

Non è ancora chiaro se ci siano vittime, ma secondo la radio dell'esercito israeliano citata da Al Jazeera almeno sette persone sono rimaste ferite a Tira. In precedenza l'esercito aveva reso noto di aver rilevato nello spazio aereo israeliano tre razzi provenienti dal Libano, alcuni dei quali erano stati intercettati, dopo che le sirene d'allarme erano risuonate nel centro del Paese.

soldati israeliani entrano in un tunnel di hamas a khan younis, gaza

ISRAELE: RAZZI A NORD-EST DI TEL AVIV, I FERITI A TIRA SONO 11

(ANSA) -E' salito a 11 il bilancio dei feriti dai razzi sparati dal Libano che nella notte hanno colpito la città israeliana di Tira, a circa 30 km a nord-est di Tel Aviv: lo ha reso noto il servizio di soccorso israeliano Magen David Adom, come riporta il Times of Israel. Secondo la fonte, tre persone sono state ferite in modo moderato e le altre otto in modo lieve.

GAZA: HAMAS, 84 MORTI IN RAID ISRAELE, INCLUSI 50 BAMBINI

(ANSA) - L'ufficio stampa governativo di Gaza gestito da Hamas afferma che 84 persone, inclusi oltre 50 bambini, sono state uccise nelle ultime 24 ore in raid israeliani su due edifici residenziali nel nord della Striscia: decine di persone risultano disperse o sono rimaste ferite. Lo riportano alcuni media, tra cui Haaretz e Al Jazeera.

offensiva russa su kharkiv 3

HEZBOLLAH, RAZZI SU BASE INTELLIGENCE VICINO A TEL AVIV

(ANSA-AFP) - Il movimento armato libanese Hezbollah sostiene di aver lanciato razzi contro una base dell'intelligence militare vicino a Tel Aviv un paio di ore prima dell'alba. Alle 02:30, i combattenti di Hezbollah "hanno sparato una salva di razzi contro la base Glilot dell'Unità di intelligence militare 8200 alla periferia di Tel Aviv", ha dichiarato il movimento filo-iraniano in un comunicato.

DRONI RUSSI SU KIEV, A FUOCO UN EDIFICIO RESIDENZIALE

attacco israeliano a khan yunis striscia di gaza 5

(ANSA) - Un edificio residenziale di Kiev è in fiamme questa mattina dopo essere stato colpito dai detriti di un drone russo abbattuto dalle difese aeree ucraine: lo hanno reso noto su Telegram il sindaco della capitale, Vitaly Klitschko, e l'amministrazione militare della città (Kmava).

"A seguito dell'impatto con i detriti (del drone, ndr), è scoppiato un incendio in un edificio residenziale" nel quartiere di Sviatoshyn, ha scritto il primo cittadino. Secondo la Kmva, l'incendio è scoppiato in un edificio residenziale di 16 piani e sono state danneggiate anche cinque auto. Finora non ci sono informazioni su eventuali feriti o vittime.

VOLODYMYR ZELENSKY VLADIMIR PUTIN

Il Servizio di emergenza statale ha reso noto successivamente che l'incendio si è sviluppato su una superficie di 50 metri quadrati ed ha parzialmente distrutto gli appartamenti al 15/mo e 16/mo piano dell'edificio residenziale colpito. Le squadre di soccorso stanno evacuando i residenti dell'edificio, ha aggiunto, come riporta Rbc-Ucraina.

UCRAINA: MISSILI RUSSI SU KHARKIV, I FERITI SONO 46

(ANSA) - E' salito a 46 feriti il bilancio dell'attacco russo che ieri sera ha colpito una stazione di polizia di Kharkiv, nell'Ucraina orientale: lo ha riferito il Servizio regionale di emergenza, secondo l'emittente pubblica Suspilne. Nell'attacco, come riportato in precedenza, è morto un colonnello della polizia.

BENJAMIN NETANYAHU ANNUNCIA LA MORTE DI YAHYA SINWAR soldati israeliani in un tunnel di gaza offensiva russa su kharkiv 2 TORNA A GAZA LASSIE - MEME BY SHILIPOTI GLI INSEDIAMENTI SEMIPERMANENTI DELL ESERCITO ISRAELIANO - STRISCIA DI GAZA. benjamin netanyahu yoav gallant e i militari israeliani - attacco all'iran