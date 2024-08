CRYPTO-TRUMP – L’ULTIMA TROVATA DEL TYCOON? LANCERÀ UNA SUA PIATTAFORMA DI CRIPTOVALUTE! “PER TROPPO TEMPO, L'AMERICANO MEDIO È STATO SCHIACCIATO DALLE GRANDI BANCHE E DALLE ÉLITE FINANZIARIE” – IL PROGETTO SI CHIAMERÀ “THE DEFIANT ONES” E NEL POST DI PRESENTAZIONE C’È L’IMMAGINE DELL’ATTENTATO IN CUI IL LEADER REPUBBLICANO HA QUASI PERSO LA VITA – QUANDO ERA PRESIDENTE, TRUMP AVEVA DEFINITO LE CRIPTOVALUTE UNA TRUFFA, POI HA CAMBIATO IDEA (MAGARI È STATO ELON MUSK A CONVINCERLO…)

Trump annuncia il lancio di una piattaforma di criptovaluta

DONALD TRUMP - THE DEFIANT ONES

(ANSA) – Donald Trump ha annunciato su Truth l'imminente lancio di una piattaforma di criptovaluta, presentandola come alternativa a banche e istituzioni finanziarie. "Per troppo tempo, l'americano medio è stato schiacciato dalle grandi banche e dalle élite finanziarie. È tempo di prendere posizione, insieme", ha scritto sul suo social.

Il tycoon non ha fornito dettagli sul contenuto esatto del progetto, chiamato 'The DeFiant Ones'. Il suo post mostra l'immagine ormai iconica dell'ex presidente, con il pugno chiuso, pochi istanti dopo un tentativo di assassinio il mese scorso durante un raduno in Pennsylvania. Due dei suoi figli, Eric e Donald Jr, che guidano la holding familiare Trump Organization, hanno descritto il progetto nelle ultime settimane come "immobiliare digitale".

donald trump durante l intervista con elon musk

Ciò potrebbe riferirsi allo scambio di asset nei mondi virtuali del metaverso o a un metodo per rendere disponibili asset del mondo reale per essere acquistati e venduti in token simili a bitcoin. Durante la sua presidenza, Trump aveva definito le criptovalute una truffa, ma da allora ha cambiato radicalmente posizione, presentandosi come un "presidente pro-bitcoin" se eletto a novembre. Così facendo, si oppone all'amministrazione Biden, che è vista come una sostenitrice della regolamentazione del settore. Ma la rivale di Trump alla Casa Bianca, Kamala Harris, che è anche vicepresidente di Biden, ha posizioni piu' aperte verso le criptovalute.

ELON MUSK DONALD TRUMP