14 apr 2022 08:00

IL CSM CHE VERRÀ - LA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA APPROVA L'EMENDAMENTO SULLA SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI: SARA’ LIMITATA A UNA SOLA VOLTA LA POSSIBILITÀ PER UN MAGISTRATO DI PASSARE DA UNA FUNZIONE GIUDICANTE AD UNA REQUIRENTE, O VICEVERSA - I MAGISTRATI ELETTI IN PARLAMENTO O CHE ASSUMERANNO INCARICHI DI GOVERNO (MINISTRO O SOTTOSEGRETARIO), UNA VOLTA TERMINATO L’INCARICO, NON RIENTRERANNO IN MAGISTRATURA MA SARANNO COLLOCATI FUORI RUOLO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - PREVISTO UN SORTEGGIO DELLE CORTI D'APPELLO PER FORMARE I COLLEGI IN CUI VOTERANNO I MAGISTRATI PER ELEGGERE I MEMBRI TOGATI DEL CSM