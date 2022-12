22 dic 2022 14:40

IL CUCÙ DI SEBASTIANO MESSINA: “SE SI VOTASSE OGGI, SECONDO UN SONDAGGIO SWG, IL PARTITO DEMOCRATICO SI FERMEREBBE AL 14 PER CENTO. UN ANNO FA ERA STIMATO AL 22,2. POI ALLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE È SCESO AL 19,1: DUE PUNTI IN MENO. MA L'ULTIMA DRAMMATICA PERCENTUALE DOVREBBE FAR SUONARE LA SIRENA AL NAZARENO. PERCHÉ SE CONTINUA A PERDERE CINQUE PUNTI OGNI TRE MESI, AL PD RESTANO SOLO 262 GIORNI: POI, INVECE DI UN PARTITO SENZA UN SEGRETARIO AVREMO UN SEGRETARIO SENZA UN PARTITO”