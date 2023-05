CON QUALI SOLDI FAREMO IL PONTE SULLO STRETTO? NON SI SA, INTANTO IL GOVERNO VUOLE FINANZIARE CON 7 MILIONI DI EURO LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER L’OPERA (1 MILIONI L’ANNO DAL 2024 AL 2030) – I COSTI DI REALIZZAZIONE, INIZIALMENTE STIMATI IN 10 MILIARDI, SONO GIA’ LIEVITATI A 13,5 MILIARDI PIU’ 1,1 MILIARDI PER LE OPERE COMPLEMENTARI, COME L’OTTIMIZZAZIONE DELLE CONNESSIONI FERROVIARIE – SALVINI PROMETTE: “PER FARE IL PONTE USEREMO L’ACCIAIO DELL’ILVA COSI’ DA GARANTIRE ANNI DI COMMESSE PIENE ALL’ACCIAIERIA”