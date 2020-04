NON SOLO I 5STELLE, ANCHE IL PD SI E' ROTTO IL CAZZO DI CONTE - IL GOVERNO NON SI TOCCA, MA IRRITA IL PROTAGONISMO INSISTITO DEL PREMIER, CON LE CONFERENZE STAMPA A RIPETIZIONE, LE DECISIONI ASSUNTE E COMUNICATE AL PD IN ZONA CESARINI - CONTE VENGA AFFIANCATO DALLE “MIGLIORI RISORSE E INTELLIGENZE DEL PAESE”, UNA TASK FORCE DI ECONOMISTI, STATISTICI, TECNICI, PER UNA RIPRESA CHE NON SARÀ FACILE - DELRIO: “IN QUESTO MOMENTO L'OPINIONE PUBBLICA È RACCOLTA ATTORNO ALLE ISTITUZIONI MA SAPPIAMO BENE CHE QUESTI SENTIMENTI POSSONO POI TRASFORMARSI ANCHE IN RABBIA”