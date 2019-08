2. DICHIARERA' CHE LA LEGA RIMANE AL GOVERNO SOLO CON UN SUPER RIMPASTO (VIA TONINELLI, VIA TRIA, VIA TRENTA). NE' IL M5S NE' MATTARELLA POSSONO ACCETTARE UN SIMILE DIKTAT. NON SOLO, UN TALE SUPER RIMPASTO PUO' PASSARE SOLO ATTRAVERSO LE DIMISSIONI DEL PREMIER CONTE

DAGONEWS

Salvini vorrebbe dire che lui potrebbe rimanere al governo solo se alcuni ministri (Toninelli, Trenta e Tria) facessero un passo indietro. Il Movimento non può accettare un simile diktat. Non solo, un rimpasto di una certa dimensione passa solo attraverso le dimissioni del Premier.

Colloquio Conte-Mattarella, formalmente solo di carattere informativo. La tensione sale. Salvini anche se pressato dai suoi per dichiarare la crisi in queste ore sta cercando una via d’uscita indolore. Stasera farà una dichiarazione, forse dopo essersi parlato con Di Maio, che addirittura potrebbe precederlo.

(AdnKronos) - Il vicepremier e ministro dell`Interno Matteo Salvini potrebbe fare -secondo quanto apprende l`Adnkronos- un importante annuncio nel suo comizio in programma in serata a Sabaudia.Ad attendere il leader della Lega nella cittadina del litorale pontino oltre ai parlamentari e amministratori del Lazio anche i sottosegretari all`Economia Massimo Garavaglia e al Lavoro Claudio Durigon. Dopo la rottura sulla Tav al Senato Salvini non ha rilasciato dichiarazioni: "parlerà a Sabaudia e ci sarà una grossa notizia", fa sapere una fonte. Tanto che molti sono stati sollecitati a raggiungere Sabaudia per ascoltare le parole del leader leghista.

Salvini salvini e di maio ai lati opposti dei banchi del governo matteo salvini durante il voto sulla tav al senato parla con giulia bongiorno erika stefani gian marco centinaio Salvini

