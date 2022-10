BERLUSCONI VA INTERDETTO: "PUTIN ERA CONTRARIO ALLA GUERRA. ZELENSKY SECONDO ME... LASCIAMO PERDERE, NON POSSO DIRLO" - ECCO IL NUOVO E IGNOBILE AUDIO DEL BANANA, ANCORA PIÙ IMBARAZZANTE (SE POSSIBILE) DI QUELLO DI IERI, CON I DEPUTATI DI FORZA ITALIA CHE LO APPLAUDONO: "SAPETE COM'È AVVENUTA LA COSA DELLA RUSSIA? NEL 2014 SI FIRMA UN ACCORDO DI PACE TRA L'UCRAINA E LE DUE REPUBBLICHE DEL DONBASS. L'UCRAINA BUTTA AL DIAVOLO QUESTO TRATTATO UN ANNO DOPO E COMINCIA AD ATTACCARE LE FRONTIERE. ARRIVA ZELENSKY E TRIPLICA GLI ATTACCHI. LE REPUBBLICHE CHIAMANO PUTIN: 'VLADIMIR, NON SAPPIAMO CHE FARE, DIFENDICI'. LUI È CONTRARIO, MA SUBISCE UNA PRESSIONE FORTE E SI DECIDE A INVENTARE UNA OPERAZIONE SPECIALE" - "IN EUROPA E NEGLI USA NON CI SONO LEADER VERI. L'UNICO SONO IO" - POI CHIAMA IN DIRETTA PER ARRAMPICARSI SUGLI SPECCHI: "LE MIE PAROLE VANNO INQUADRATE IN UN DISCORSO PIÙ GENERALE" - VIDEO