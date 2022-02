11 feb 2022 19:21

DAGONEWS! – GRILLO NON SI FIDA DI CONTE E VUOLE CHE DI MAIO RIMANGA AL SUO POSTO. E FA BENE PERCHÉ IL PIANO DI TRAVAGLIO, ADVISOR DI PUNTA DEL POLITICAMENTE INESISTENTE PEPPINIELLO APPULO, È QUELLO DI MOLLARE IL GOVERNO DRAGHI. UN ADDIO CHE NON AVVERRÀ SUBITO MA A FINE APRILE, DOPO LA PREVEDIBILE BATOSTA CHE I 5STELLE PRENDERANNO ALLE AMMINISTRATIVE. OVVIAMENTE, I GOVERNISTI DIMAIANI NON SARANNO PER NIENTE D’ACCORDO E A QUEL PUNTO CI SARÀ BATTAGLIA, QUELLA DEFINITIVA, DOVE UNO SOLO SOPRAVVIVERÀ…