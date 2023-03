I PRESENTI AL TAVOLO, OVVERO SALVINI, FAZZOLARI E GIANNI LETTA, SI SONO LIMITATI A FISSARE LE “REGOLE D'INGAGGIO” E A INDIVIDUARE I PROFILI SGRADITI: STARACE ALL'ENEL E PROFUMO A LEONARDO HANNO IL FOGLIO DI VIA

Ieri si è svolta la prima riunione tra i partiti di maggioranza per discutere delle nomine nelle società partecipate. Giorgia Meloni è apparsa per pochi minuti, ma prima di andar via ha dettato la linea: vuole donne nei ruoli chiave.

I presenti al tavolo, ovvero Matteo Salvini, Giovanbattista Fazzolari (durissimo e molto risoluto nelle discussioni preliminari) e Gianni Letta (poco preparato sui dossier, visto il recente avvicendamento con la silurata Licia Ronzulli) si sono limitati a fissare le “regole d'ingaggio”. Una sorta di “come procediamo” che ha reso la riunione altamente interlocutoria.

Non è stato possibile quindi individuare i profili graditi ma sono stati presi di mira quelli sgraditi: Francesco Starace all'Enel e Alessandro Profumo a Leonardo hanno il foglio di via.

Sui giornali ha trovato spazio oggi l'ipotesi di una “poltronissima” per Lucia Morselli, attuale ad di Acciaierie d'Italia. Dicono che, al suo nome, il sottosegretario a Palazzo Chigi Alfredo Mantovano abbia avuto un sussulto: da pugliese ben ricorda il lavoro svolto dalla Morselli a Taranto con ArcelorMittal nel post-Ilva.

P.S./1 Se il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è appalesato al termine dell'incontro, ha destato stupore l'assenza del “Cognato d'Italia” Francesco Lollobrigida.

P.S./2 Si vocifera che Silvio Berlusconi, su forte spinta del tandem Marina-Marta Fascina, non solo abbia tolto gran parte dei poteri a Licia Ronzulli, ma che stia pensando a un cambio in corsa dei capigruppo di Forza Italia in Parlamento (Ronzulli al Senato e Cattaneo alla Camera).

