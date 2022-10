DAGONEWS: SI MENA IL CAN PER ZAIA – IL GOVERNATORE È FINITO NEL MIRINO DELLA BASE VENETA DEL CARROCCIO, CHE GLI RIMPROVERA DI NON ESSERE RIUSCITO A PIAZZARE NEANCHE UN ESPONENTE LOCALE TRA I MINISTRI DEL GOVERNO - L'UNICO VENETO CHE CE L'HA FATTA È IL VERONESE LORENZO FONTANA, DA SEMPRE AVVERSARIO DEL "DOGE" – LA PROVA DEL MALUMORE? IL CONSIGLIO REGIONALE HA SPARATO UN SILURO A ZAIA, AFFOSSANDO LA LEGGE PER ISTITUIRE LA “GIORNATA AL SERVIZIO DELLA PATRIA”

DAGONEWS

MATTEO SALVINI LUCA ZAIA LORENZO FONTANA

Nella Lega è iniziato un tiro al piccione verso il più solido e amato dei colonnelli del Carroccio, Luca Zaia. La base veneta del partito gli rimprovera di non essere riuscito a piazzare neanche un veneto tra i ministri leghisti al governo (“È un pusillanime come Giorgetti”). Sono tutti lombardi, infatti, e in quota Salvini. L'unico veneto che ha ottenuto una carica rilevante è il veronese Lorenzo Fontana, eletto alla presidenza della Camera. Peccato che l’ascesa di Fontana venga considerata in Veneto un pugno nell’occhio a Zaia.

LA GIORNATA AL SERVIZIO DELLA PATRIA, STOP ANCHE DA LEGA

(ANSA) - Centrodestra si divide in Veneto sulla proposta di istituire una "Giornata regionale dei giovani al servizio della patria", avanzata dal Fratelli d'Italia in un progetto di legge pensato per sostenere le attività di formazione organizzate dalle associazioni combattentistiche e d'arma.

matteo salvini luca zaia pontida 2022

Lo stop alla pdl, presentata da Tommaso Razzolini, è stato deciso oggi dalla Commissione Cultura del Consiglio regionale, presieduta dalla leghista Francesca Scatto; la norma verrà riscritta in un tavolo di lavoro bipartisan, da attivare prossimamente. Finalità della legge, secondo i promotori, sarebbe dovuta essere quella di "incentivare il volontariato e lo spirito di servizio nelle giovani generazioni" istituendo la "Giornata" per il 15 giugno, anniversario della Battaglia del Solstizio d'estate che si combatté sul Piave nel 1918.

Lo scopo sarebbe quello della "trasmissione dei valori della dedizione, della solidarietà e dell'amor di Patria, per rivitalizzare l'associazionismo d'arma e come forma di antidoto al disagio giovanile, al bullismo e alle dipendenze".

OSCAR DE PELLEGRIN LUCA ZAIA MATTEO SALVINI

Deciso il no dell'opposizione di centrosinistra, con la consigliera Pd Vanessa Camani che ha chiesto il ritiro della proposta, bollandola come "un'idea culturale superata, sbagliata rispetto alle attuali forme di impegno giovanile, frutto di un impianto ideologico che non fa onore a questa Regione. Per i giovani - ha ricordato l'esponente dem - c'è già il servizio civile, nazionale e regionale, come esperienza di educazione al senso civico e al volontariato".

L'invito al ritiro della legge è arrivato anche dall'interno della maggioranza, per bocca del presidente dell'intergruppo Lega-Liga veneta, Alberto Villanova, e della consigliera Silvia Cestaro, della Lista Zaia. Diversi gli obiettivi della legge - il volontariato e il sostegno alle associazioni - e quindi strumenti diversi da usare. "Nessun pregiudizio nei confronti di FdI e delle associazioni d'arma - ha rincarato la dose il consigliere leghista Marzio Favero - ma questo impianto legislativo non funziona. E' una proposta arcaica e problematica, che fa riferimento ad un mondo valoriale che è scomparso o sta scomparendo.

matteo salvini luca zaia e le ciliegie

Appare infelice anche l'aggancio tra volontariato e battaglia del Solstizio, quella del sacrificio dei Ragazzi del '99, costretti ad andare al fronte. Le associazioni d'arma meritano tutto il nostro rispetto, ma va pensato un provvedimento diverso. Una giornata del volontariato non può essere promossa con la memoria di una vittoria fasulla - ha sottolineato - e la follia della guerra non può essere mai giustificata". Alla fine la presidente Scatto, d'intesa con i proponenti, ha sospeso l'iter della proposta di legge affidandone la riscrittura a un tavolo ristretto, che nelle prossime settimane dovrà approfondire obiettivi, strumenti, interlocutori e lessico dell'iniziativa legislativa.

luca zaia disinfetta il microfono usato da matteo salvini

GIORGIA MELONI - LUCA ZAIA - MATTEO SALVINI LORENZO FONTANA 2 SERGIO MATTARELLA LORENZO FONTANA LORENZO FONTANA - CONSULTAZIONI AL QUIRINALE GIORGIA MELONI LUCA ZAIA MATTEO SALVINI