DAGONOTA

giorgia meloni

L'incontro cordiale di oggi di Giorgia Meloni con Carlo Fuortes conferma l'intenzione del premier di lasciare l'amministratore delegato della Rai al suo posto fino alla scadenza del mandato (luglio 2024). Per trovare un accordo con Salvini e Berlusconi, decisi ad azzerare il Cda Rai, visto che la presenza di Lega e Forza Italia è praticamente inesistente al Tg1 e Tg2, tutta protesa com'è a celebrare Meloni e i suoi cari, la Ducetta ha un'idea: apriamo un tavolo e mettiamoci d'accordo noi tre su chi e cosa chiedere a Fuortes...

INCONTRO MELONI-FUORTES

Estratto dell’articolo di Antonella Baccaro per corriere.it

fuortes

Carlo Fuortes, amministratore delegato della Rai resta in azienda di certo fino all’approvazione del bilancio della Rai, cioè entro aprile. L’incontro tra la premier Giorgia Meloni e l’amministratore delegato dell’emittente pubblica alla fine c’è stato oggi pomeriggio. Seguito da una nota ufficiale di Palazzo Chigi che informa come, «nel corso del colloquio, è stata esaminata la situazione economico-finanziaria della Rai in vista del bilancio consuntivo 2022 che verrà chiuso entro il mese di aprile 2023. Il presidente Meloni e Fuortes torneranno a incontrarsi dopo l’approvazione del bilancio Rai».

(…) Intanto l’ad attende per dopodomani la decisione dell’Autorità per le Comunicazioni sull’eventuale apertura di un’istruttoria sulle vicende di Sanremo legate a pubblicità occulta e violazione della tutela dei minori. Mentre bisognerà aspettare il 16 marzo per un nuovo consiglio di amministrazione dove il Fuortes dovrebbe rispondere alle domande dei consiglieri e del collegio sindacale sugli stessi temi.

CARLO FUORTES MEME BY CARLI meloni lupi berlusconi e salvini al quirinale meloni salvini berlusconi al quirinale