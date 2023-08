DAGONOTA - AL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI OGGI, ALFREDO MANTOVANO PUNTA A STOPPARE LA NORMA CHE "SCAVALCA” IL TETTO AGLI STIPENDI A 240 MILA EURO PER LA SOCIETÀ DEL PONTE SULLO STRETTO - CENA DI COPPIA PER MATTEO SALVINI E GIORGIA MELONI IERI A BOLGHERI. IL “CAPITONE” AVREBBE CONSIGLIATO ALLA DUCETTA DI SCARICARE MARCELLO DE ANGELIS, CONVINCENDO L’EX ESTREMISTA NERO A FARE UN PASSO INDIETRO...

giorgia meloni con andrea giambruno, matteo salvini e francesca verdini alla cantinetta di bolgheri

Al consiglio dei ministri di oggi, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, punta a stoppare la norma che, per la società “Stretto di Messina”, “scavalca” il tetto massimo agli stipendi della pubblica amministrazione a 240 mila euro. Intanto, Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono stati a cena insieme, con i consorti, ieri sera a Bolgheri. E davanti a una bella bistecca, e il “Capitone” avrebbe consigliato alla Ducetta di scaricare Marcello De Angelis, convincendo l’ex estremista nero a fare un passo indietro.

2. PATTO DELLA FIORENTINA TRA MELONI E SALVINI: IERI SERA LA CENA A BOLGHERI

giorgia meloni con andrea giambruno e la figlia alla cantinetta di bolgheri

Cena di coppia per Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Ieri sera la premier e il suo vice della Lega si sono dati appuntamento alla "Cantinetta di Bolgheri", locale nell'immediato entroterra toscano non lontano da Marina di Bibbona, nel Livornese. Bistecca fiorentina al sangue e vino rosso (ovviamente Chianti) per il tavolo governativo in versione allargata.

A cena Salvini e Meloni si sono presentati con le rispettive dolci metà. E quindi Francesca Verdini per il capo della Lega e Andrea Giambruno per la presidente del Consiglio. "Era la prima volta che li vedevamo - raccontano al Foglio i titolari dell'osteria - e sono andati via molto soddisfatti. Di sicuro sembravano molto uniti, altro che liti". […]

