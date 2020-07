25 lug 2020 20:15

DAGONOTA - DELLA VERSIONE DI TA-ROCCO CASALINO NON QUADRANO 5 FATTI - NON SI CAPISCE PERCHÉ IL PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ABITUATO A PAGARE UNA SPESA DI 30-40 EURO CON CARTA DI CREDITO, SI RITROVI A VERSARE 2.500 EURO IN CONTANTI PER APRIRE UNA SOCIETÀ CON IL COMPAGNO. DOVE HA PRESO QUEI 2.500 EURO CASH? SE LI HA PRELEVATI DALLA SUA BANCA DI FIDUCIA, PUÒ DIMOSTRARLO? - SE IL COMPAGNO È UNA VITTIMA, PERCHÉ NON HA DENUNCIATO?