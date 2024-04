DAGOREPORT

elisabetta belloni foto di bacco

L’irresistibile ascesa di Elisabetta Belloni al fianco di Giorgia Meloni, che l’ha voluta come Sherpa per il G7 (per farle posto, è stato silurato di punto in bianco Luca Ferrari, ora in viaggio verso Israele), ha indispettito perfino il mite Paolo Gentiloni.

Il commissario europeo all’Economia, che scelse nel 2015 la Belloni come capo di Gabinetto al ministero degli Esteri, è rimasto basito dalla disinvoltura con cui la diplomatica oggi è diventata la valchiria del melonismo senza limitismo.

Del resto, fu "Saponetta" Gentiloni a promuoverla nel 2016 segretario generale della Farnesina, fu po il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a “eleggerla” come badante-pigmalione ai tempi del secondo Governo Conte, furono i 5 stelle a sognare di spedirla al Quirinale come nuovo Presidente della Repubblica (“Benvenuta Signora Italia”, Grillo dixit).

FRANCO FRATTINI - ELISABETTA BELLONI

Cambia il primo inquilino di Palazzo Chigi, arriva Mario Draghi ma la musica suona sempre per lei: incassa il delicatissimo incarico di direttore del Dis, il dipartimento che coordina i servizi segreti Aisi e Aise.

Della serie: con quale facilità un’alta funzionaria, sempre sostenuta e promossa da personalità riconducibili al centrosinistra, è diventata improvvisamente valchiria del melonismo senza limitismo.

LUIGI DI MAIO E ELISABETTA BELLONI A PRANZO

Belloni interloquirà per conto della Ducetta con tutte le cancellerie che contano, nonostante sia colei che coordina i servizi segreti (una anomalia tutta italiana già evidenziata da chi l’avrebbe spinta al Colle senza alcuna esitazione)

La vicinanza tra la premier e la diplomatica è tale che il nome di Elisabetta Belloni potrebbe essere un asso da giocare nel futuro rimpasto di Governo: se Alfredo Mantovano andasse a sostituire Carlo Nordio come ministro della Giustizia, la bionda ambasciatrice potrebbe diventare sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

Certo, le nuove fortune della Belloni hanno infastidito molti osservatori. Il primo a subire la sua scalata è Fabrizio Saggio: nominato consigliere diplomatico di Palazzo Chigi dopo l’uscita forzata di Francesco Maria Talò (capro espiatorio per lo scherzo telefonico dei comici russi alla Meloni), oggi si ritrova semi-esautorato dal ruolo. La stella di Elisabetta brilla così forte da oscurarlo.

Alfredo Mantovano Elisabetta Belloni Mario parente - relazione sull attivita? dell’intelligence nel 2022

Poi ci sono le tante malelingue che amano infiocchettare cattiverie sulla super-funzionaria: c’è chi sottolinea che le sue conoscenze geopolitiche siano molte sopravvalutate, avendo compiuto gran parte della sua carriera in ambito amministrativo (è ambasciatrice ma non ha mai lavorato come tale all’estero, dove ha svolto solo il ruolo di primo segretario).

Il suo carattere duro ha lasciato ricordi indelebili tra i corridoi della Farnesina, dove i detrattori più feroci la chiamavano “la Zarina”.

ELISABETTA BELLONI FRANCO GABRIELLI

Ma chi è davvero Elisabetta Belloni? Nata a Roma nel settembre 1958, frequenta il prestigioso Istituto Massimo di Roma, come Mario Draghi. E proprio come Supermario, nei momenti difficili si rifugia nella sua casa in campagna tra i cani e gli amici più cari.

Si laurea in Scienze politiche presso l’Università LUISS di Roma, scrivendo una tesi in tecnica del negoziato internazionale, e intraprende una carriera diplomatica folgorante, senza essere quasi mai stata all’estero.

compleanno salvo nastasi ugo zampetti elisabetta belloni

Entra in carriera diplomatica nel 1985 e comincia il servizio giovanissima presso la Direzione generale degli affari politici, la più importante della Farnesina. Poi Vienna, dove tornerà dal 1993 al 1996 nella veste di Primo Segretario e nei tre anni successivi Bratislava. Rientrata a Roma nel 1999, non si muove più dalla Capitale. Venticinque anni di network e relazioni nei palazzi romani.

Con la politica comincia ad accreditarsi nel 2002 e assume l’incarico di capo della segreteria del sottosegretario di Stato agli esteri, Roberto Antonione. È lì che si guadagna la fiducia dell’allora ministro Franco Frattini (governo Berlusconi), che due anni più tardi la nomina a capo dell’unità di Crisi, dove diventerà celebre, nel 2004, con lo tsunami in Indonesia e il coordinamento dei soccorsi con migliaia di turisti italiani nell’area.

Ma il vero salto arriva con Matteo Renzi a Palazzo Chigi e Paolo Gentiloni al ministero degli Esteri, dal quale la Belloni viene prima promossa ambasciatrice di grado ricoprendo l’incarico di capo di gabinetto, poi nominata ai vertici della Farnesina nel ruolo di Segretario Generale, prima donna a ricopre tale incarico.

BENVENUTA SIGNORA ITALIA - IL TWEET DI GRILLO PER ELISABETTA BELLONI AL QUIRINALE

E’ in quegli anni che Elisabetta diventa “la Belloni” che tutti conosciamo. I legami con il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti, la stima trasversale del panorama politico, i nemici della corrente opposta alla Farnesina, capitanata da Piero Benassi, scelto come consigliere diplomatico, non a caso, da Giuseppe Conte, nel lungo scontro con Luigi Di Maio (pro-Belloni).

Nessuno dimentica che nel 2018 sedeva in prima fila alla Link Campus University, per ascoltare le posizioni dell’allora candidato premier grillino. Impeccabile a fiutare il nuovo vento politico, di volta in volta si posiziona senza nascondere le proprie ambizioni.

elisabetta belloni foto di bacco (4)

Ed è proprio Luigino, dopo Berlusconi e Matteo Renzi, ad attribuirle un potere smisurato, fino a concordare con Draghi la nomina dell’ambasciatrice a capo del Dis. “Sono una persona libera”, va ribadendo lei con un certo orgoglio a chi le chiede come fa a piacere a tutti. O quasi a tutti.

Ma il climax della Belloni arriva quando Giggino, lo scolaretto della Farnesina, sogna di portarla al Quirinale come nuovo Presidente della Repubblica (“Benvenuta Signora Italia”, Grillo dixit), con il sostegno affettuoso di Salvini e Meloni.

compleanno salvo nastasi ugo zampetti elisabetta belloni

Non solo: Giggino si spara su Facebook una foto che li vede come due fidanzatini seduti al tavolo di un bar, con contorno di cip e ciop. "Con il Ministro Di Maio – fa sapere la Belloni - c’è un’amicizia sempre più solida. Di Maio è sempre leale’.

E Di Maio, svenuto, restituisce i complimenti: "Con Elisabetta Belloni mi legano una profonda stima e una grande amicizia. Una professionista straordinaria, con un immenso attaccamento alle Istituzioni. Oggi a pranzo ho fatto una piacevole chiacchierata con lei. Grazie Elisabetta, condivido pienamente quello che pensi del nostro rapporto".

Ma la sua candidatura fa incazzare tutti. Intanto perché la Belloni è sempre stata sostenuta e promossa da personalità riconducibili al centrosinistra. Secondo: perché sarebbe stata il frutto di una maggioranza diversa da quella che sosteneva il governo Draghi, correndo il rischio poi di spaccare i grillini e il Pd al loro interno.

alessandro ruben ignazio abrignani elisabetta belloni foto di bacco

Ad esempio non raccoglie le simpatie del piddino Lorenzo Guerini, che la impallinò nel gennaio 2022 mentre stava per essere nominata capo dello Stato dopo l’accordo raggiunto tra Conte e Salvini. E lo stesso sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Intelligence, Alfredo Mantovano, con un certo sforzo le riconosce attitudini più politiche che tecniche.

elisabetta belloni luciana lamorgese roberta pinotti foto di bacco

Incassato senza un plissé il flop quirinalizio, la Belloni non si è persa d'animo. Con lo sbarco del Governo Ducioni è riuscita ad apparecchiare a piazza Dante ottimi rapporti prima con Chiara Colosino e poi con Arianna Meloni. Trafitte da un colpo di fulmine, Elisabetta e Giorgia strinsero un patto di ferro, al punto da spingere la premier a proporre alla diplomatica l’incarico di consigliere personale a Palazzo Chigi.

elisabetta belloni foto di bacco (4)

La proposta finì in un buco nell’acqua guarda caso dopo essere stata svelata dai giornali. Ora guiderà la macchina organizzativa della presidenza italiana del G7, mantenendo il ruolo di capo dei servizi. Un tempo, questa concentrazione di potere avrebbe destato scalpore. Oggi invece passa sotto silenzio.

JIA GUIDE

Ps. Dopo la disdetta degli accordi commerciali noti come “Via della Seta”, la Cina ha rimesso l’Italia nel mirino.

I funzionari di Pechino si stanno dando da fare per attivare contatti, canali di comunicazione e opportunità di business.

In questo contesto, come scrive Giulia Pompili sul “Foglio”, la scorsa settimana, Elisabetta Belloni ha incontrato l’ambasciatore cinese in Italia, Jia Guide. Di cosa avranno parlato, visto che la Cina non è nel gruppo G7? Ah, saperlo…

PAOLO GENTILONI - GIANCARLO GIORGETTI

compleanno di salvo nastasi salvo nastasi ugo zampetti elisabetta belloni maddalena letta daniela memmo elisabetta belloni foto di bacco elisabetta belloni luigi di maio marco carrai maria elena boschi elisabetta belloni ELISABETTA BELLONI LUIGI DI MAIO IL FATTO QUOTIDIANO SOSTIENE L ELEZIONE AL QUIRINALE DI ELISABETTA BELLONI elisabetta belloni 4 elisabetta belloni renato brunetta paola severino foto di bacco (3) marta cartabia elisabetta belloni foto di bacco marta cartabia elisabetta belloni carla vittoria maira fabiola gianotti antonella polimeni foto di bacco elisabetta belloni elisabetta belloni 4 elisabetta belloni foto di bacco (3) elisabetta belloni elisabetta belloni ELISABETTA BELLONI elisabetta belloni Elisabetta Belloni elisabetta belloni Elisabetta Belloni Elisabetta Belloni elisabetta belloni foto di bacco (2)

elisabetta belloni gianfranco fini ELISABETTA BELLONI ALFREDO MANTOVANO E GIORGIA MELONI IN AUDIZIONE AL COPASIR elisabetta belloni 1 ELISABETTA BELLONI elisabetta belloni foto di bacco (1) ELISABETTA BELLONI LUIGI DI MAIO elisabetta belloni 4 elisabetta belloni elisabetta belloni foto di bacco L AMBASCIATORE MICHELE BAIANO ALL INCONTRO TRA ELISABETTA BELLONI E IL PREMIER CROATO ANDREJ PLENKOVIC