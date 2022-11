A MIGRANTE, MIGRANTE E MEZZO – AL CONSIGLIO UE SUL TEMA DEI MIGRANTI, IL MINISTRO DEGLI INTERNI FRANCESE, GERALD DARMANIN, HA SGANCIATO UN NUOVO CEFFONE AL GOVERNO MELONI: “SE L’ITALIA NON PRENDE LE NAVI E NON ACCETTA LA LEGGE DEL MARE E DEL PORTO PIÙ SICURO NON CI SARANNO RICOLOCCAMENTI IN FRANCIA E GERMANIA” – DOPO IL CASINO OCEAN VIKING, A BRUXELLES DIFFICILMENTE LE RICHIESTE DI ROMA SARANNO ACCOLTE…