GIORGIA MELONI ALLE PRESE CON I CASI LA RUSSA E SANTANCHE - VIGNETTA BY MANNELLI

E adesso, che fa Giorgia Meloni? Con la richiesta di fallimento per la società Ki Group, da parte del pm Laura Pedio della Procura di Milano, la poltrona di ministro di Daniela Santanchè ha ripreso a ballare vorticosamente sull’orlo del burrone.

Raggiunta dalla fatale notizia a New York, la premier non ha aperto bocca. L’unico commento, un desolato “Ah!”. E finora non si rintracciano Ansa e AdnKronos di solidarietà da parte di politici dei tre partiti dell’alleanza governativa. Tutti zitti, e salutame ‘a Danielona…

giorgia meloni difende daniela santanche meme by edoardo baraldi

A questo punto di non ritorno, scartata decisamente la possibilità di un rimpasto di governo, con gli alleati Salvini e Tajani che non vedono l’ora di regolare i conti con la sua arroganza di potere, alla Ducetta si apre la via più semplice: sostituire la vivace ministra di “Open to meraviglia”, nonché coordinatore di Fratelli d’Italia nella Regione Lombardia.

GIORGIA MELONI DANIELA SANTANCHE - MEME BY GRANDE FLAGELLO

Se non rassegna le dimissioni, già è pronta una mozione parlamentare di sfiducia da parte dell’opposizione.

Fratelli e sorelle d’Italia non potranno ovviamente votare contro: ma tutto potrà succedere con Lega e Forza Italia in quota Licia Ronzulli. Due partiti che hanno la dentiera avvelenata con la “Crudelia de Mona” di Cuneo.

santanchè meloni

Dopo il trionfo alle regionali lombarde, alla prima riunione della giunta del Pirellone finì subito in rissa tra la Lega e i Fratellini d'Italia, starring Romano La Russa e la Santanchè che gli hanno fatto capire che la musica era cambiata: "Non si farà nulla in Lombardia senza il nostro consenso". Quella arroganza alla Marchese del Grillo che, dopo i primi due mesi da Draghetta, ha poi permeato il governo della Ducetta. Qui comando io…

PRENDI I SOLDI E SCAPPA - VIGNETTA BY MACONDO

Adesso, siamo sinceri: convincere la Pitonessa a farsi da parte, non sarà per niente un’impresa semplice. La Danielona che, non dimentichiamolo, gode della protettiva amicizia della seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa.

Quel che è certo è che la reginetta del Twiga sa benissimo che, in caso di dimissioni, la sua vita politica verrà inghiottita in un cono d’ombra per scomparire definitivamente dalla scena del potere.

MELONI DI LOTTA E DI GOVERNO - VIGNETTA BY VAURO

Mentre Matteo Salvini stasera aprirà il frigo e stapperà una boccia di champagne per la decisione della Procura di Milano, è probabile che in queste ore la testa della Pitonessa sia investita da queste amare considerazioni:

dimitri kunz daniela santanche foto di gente

Proprio ora doveva scoppiare ‘sto casino? Con Fratelli d’Italia trionfante a Palazzo Chigi, io che grazie a ‘Gnazio-mio sono stata nominata ministro del Turismo e, con la conquista della Regione Lombardia, ha messo il Pirellone in quel posto ai truci leghisti di Salvini, e con gli Angelucci-ucci-ucci che, oltre “Libero”, si comprano pure “Il Giornale”? Cazzo!

DANIELA SANTANCHE IN COSTUME

Essì, l’ira furibonda della Dani ci sta tutta. Ma non è il caso di buttarla sul complottismo come un Bettino Craxi d’antan: in politica l’arroganza non paga, la ruota del destino gira e quel fascicolo che stava abbandonato in un cassetto della Procura, magari perché non si trovava mai il tempo di seguirlo, di colpo ricompare bello e spolverato sulla scrivania… Sic transit gloria Dani…

SANTANCHÈ: M5S, MELONI LE CHIEDA UN PASSO INDIETRO

LAURA PEDIO

(ANSA) - ROMA, 20 SET - "Gravi omissioni a danno dei creditori". Con questo virgolettato la Procura di Milano chiederà la liquidazione giudiziale di tutto il gruppo Ki Group-Bioera. Il M5s da mesi è convinto che la mesta soap opera "Santanchè" sia un danno immane per la credibilità delle nostre istituzioni. La premier Meloni dovrebbe fare un favore agli italiani ma soprattutto a sé stessa: chiederle un passo indietro seduta stante. Avere un governo ostaggio di questo raggelante telefilm a puntate danneggia il paese, e le menzogne raccontate all'aula del Senato dalla ministra del Turismo rimarranno una macchia indelebile sulla legislatura. Non c'è davvero più alcun motivo plausibile perché la Santanchè resti a ricoprire quel ruolo". Così in una nota i senatori M5s in commissione Industria, Turismo e Agricoltura Sabrina Licheri, Luigi Nave e Gisella Naturale.

LA SELEZIONE DELLA CLASSE DIRIGENTE DI FRATELLI DITALIA - VIGNETTA ELLEKAPPA

SANTANCHÈ: FRATOIANNI, DESTRA PENSA ANCORA POSSA FARE MINISTRO?

(ANSA) - ROMA, 20 SET - "La ministra Santanchè può ancora rappresentare degnamente le Istituzioni dopo le novità che arrivano dalla procura di Milano? Qualcuno della destra e nel governo ha davvero ancora il coraggio di sostenere il contrario?". Lo scrive su Twitter il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Non solo ha mentito di fronte al Paese e alle Istituzioni - conclude il leader di SI - ma non sì è nemmeno degnata di chiedere scusa".

DANIELA SANTANCHE E IGNAZIO LA RUSSA

SANTANCHÈ: DE CRISTOFARO (AVS), CASTELLO BUGIE VIENE GIÙ

(ANSA) - ROMA, 20 SET - "Giorno dopo giorno il castello di bugie dette dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè viene giù. Solo poco tempo fa in Senato ripeteva che avrebbe risanato i conti delle sue società e che nulla di ciò che le addebitavano era vero. Peccato che i Pm del Tribunale di Milano hanno rigettato la richiesta di concordato della Ki Group e chiesto il fallimento del gruppo, dopo che la stessa sorte era toccata all'altra società, LA Visibilia.

daniela santanché

L'ennesima prova che la Santanchè ha mentito al Parlamento e al Paese. Le vicende imprenditoriali della Ministra non ci interessano, ma è grave che abbia giurato il falso. Roba da commedia all'italiana. La Santanché non può fare la ministra della Repubblica. Se ne facciano una ragione, lei e Meloni che ancora la vuole lì". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama.

SANTANCHÈ: RICCIARDI (PD), CROLLA CASTELLO MENZOGNE, DIMISSIONI

(ANSA) - ROMA, 20 SET - "Crolla definitivamente il castello di menzogne costruito dalla ministra Santanchè. Le sue dimissioni sono inevitabili. Mostri un minimo di rispetto per le Istituzioni e per il Paese". Lo scrive su X il vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera, Toni Ricciardi, riportando la notizia della richiesta della Procura di Milano di fallimento per la società Ki Group.

santanchè twiga

