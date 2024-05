COME E' ACCADUTO CON L'ATTENTATO ALLA SEDE DIPLOMATICA IRANIANA IN SIRIA, DIETRO L"INCIDENTE" C'E' NETANYAHU?

L ULTIMA FOTO DI EBRAHIM RAISI PRIMA DELLO SCHIANTO IN ELICOTTERO

TV ISRAELE, 'PER FONTI OCCIDENTE RAISI NON SOPRAVVISSUTO'

(ANSA) - "Non è ancora chiaro cosa sia successo all'elicottero del presidente dell'Iran, ma fonti diplomatiche in Occidente stimano che Raisi non sia sopravvissuto all'incidente". Lo ha riferito in un aggiornamento la tv israeliana Canale 12.

'KHAMENEI, SPERIAMO CHE RAISI TORNI, NON CI SARANNO VUOTI'

(ANSA) - Il leader supremo dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha espresso preoccupazione per l'elicottero scomparso in un incontro pubblico. Lo riporta Al Jazeera. "Speriamo che Dio riporti l'onorevole presidente e i suoi compagni tra le braccia della nazione - ha detto - Tutti devono pregare per la salute di questo gruppo di dipendenti pubblici. La nazione iraniana non deve essere preoccupata, non ci saranno interruzioni nel lavoro del Paese".

FUNZIONARIO A REUTERS, FIDUCIOSI MA NOTIZIE PREOCCUPANTI

(ANSA) - Un funzionario anonimo ha detto a Reuters, come si legge sul sito, che la vita del presidente iraniano Ebrahim Raisi e del ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian è "a rischio in seguito all'incidente in elicottero". "Siamo ancora fiduciosi, ma le informazioni che provengono dal luogo dell'incidente sono molto preoccupanti", ha detto il funzionario, parlando a condizione di anonimato.

L ULTIMA FOTO DELL ELICOTTERO DI EBRAHIM RAISI

TV IRAN, SQUADRE SOCCORRITORI VICINE AL LUOGO DELL'INCIDENTE

(ANSA) - Quattro squadre di soccorritori si stanno avvicinando al luogo in cui è avvenuto l'incidente che ha coinvolto l'elicottero sul quale viaggiava il presidente dell'Iran, Ebrahim Raisi. Lo riferisce la tv di Stato. "Siamo in attesa di ricevere presto le ultime notizie", afferma l'emittente.

Secondo l'agenzia Irna, alcune persone che si trovavano nei pressi del luogo dell'incidente, un'area forestale di Dizmar vicino a Owzi Vilage a Varzaghan, hanno detto di aver sentito dei rumori. La nebbia, la pioggia, il freddo e il buio e le rocce alte oltre 70 metri nella zona hanno ostacolato le operazioni di ricerca. Un gruppo di alpinisti e squadre di soccorso stanno conducendo le operazioni a piedi. Nel frattempo, l'amministrazione ha tenuto una riunione d'emergenza sull'incidente, dopo la quale alcuni membri del gabinetto si sono recati a Tabriz per seguire la vicenda. L'elicottero era in viaggio per Tabriz dove Raisi avrebbe dovuto inaugurare una raffineria di petrolio.

'ISRAELE, NO COMMENT SU INCIDENTE DI RAISI, NON COINVOLTI'

(ANSA) - Alti funzionari a Gerusalemme - riferiti dal sito di Ynet - non hanno fatto alcun commento sull'incidente che coinvolge il presidente iraniano Ebrahim Raisi. Ed hanno chiarito ufficiosamente che Israele non ha nulla a che fare o sia coinvolta nell'incidente, che, secondo i rapporti, è stato causato dalle dure condizioni meteorologiche. I funzionari hanno aggiunto che l'eventuale morte di Raisi e del suo ministro degli Esteri Hossein Amir Abdullahian "non dovrebbe avere alcuna conseguenza per Israele, né per la politica della Repubblica islamica nei confronti" di Israele.

ricerche dell elicottero di ebrahim raisi 2

IRAN, ATTERRAGGIO D’EMERGENZA DELL’ELICOTTERO CON IL PRESIDENTE RAISI. LA TV ISRAELIANA: “NON È SOPRAVVISSUTO”

Estratto da www.lastampa.it

È mistero sulle condizioni del presidente iraniano Ebrahim Raisi. L’elicottero su cui viaggiava è stato coinvolto in un incidente, costringendolo a un «brusco atterraggio» nei pressi del villaggio di Uzi, nella foresta di Arasbaran.

L'agenzia di stampa iraniana Mehr ha prima dichiarato che Raisi sarebbe illeso e avrebbe deciso di continuare il suo viaggio via terra, in direzione di Tabriz. Poi, l'agenzia russa Tass ha riportato che la stessa Mehr avrebbe cancellato la notizia. Per l’emittente israeliana Channel 12 «il presidente iraniano non è sopravvissuto» e cita quelle che definisce "fonti occidentali".

ebrahim raisi con il presidente azero ilham aliyev

Sull'accaduto continuano a giungere notizie contraddittorie come alcuni media iraniani che avrebbero diffuso una foto che mostra il presidente, in piedi, apparentemente illeso, con alle spalle il velivolo incidentato.

Intanto l’agenzia di stampa semi-ufficiale Fars ha invitato i cittadini iraniani a pregare per lui, come anche la Tv di Stato che starebbe trasmettendo delle preghiere. Il convoglio era formato da tre elicotteri, due dei quali sono arrivati a destinazione. Un funzionario iraniano ha dichiarato alla Reuters che «la vita del presidente Raisi e del ministro degli esteri Amirabdollahian sono a rischio in seguito all’incidente in elicottero».

ilham aliyev ebrahim raisi

[...] Al momento le condizioni atmosferiche e la fitta nebbia stanno rendendo difficile il lavoro delle 40 squadre di soccorso inviate, che hanno già iniziato le operazione di ricerca.

La Mezzaluna Rossa ha dichiarato di aver inviato droni, otto ambulanze e cani da ricerca. Gli elicotteri, invece, avrebbero dovuto fare marcia indietro sempre a causa della nebbia. Si tratta di una zona montuosa, nell'area della foresta di Dizmar, tra i villaggi di Uzi e Pir Dawood. Il Ministro degli Interni Ahmed Vahidi ha dichiarato alla tv di Stato che le autorità erano in attesa di ulteriori dettagli.

ebrahim raisi in azerbaigian prima dello schianto del suo elicottero

Con Raisi viaggiavano anche l'ayatollah Al-Hashem, Imam di Juma Tabriz, il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian, il governatore dell'Azerbaigian Orientale Malik Rahmati. Un funzionario del governo locale ha usato la parola «incidente» per descrivere quanto accaduto, ma ha ammesso a un giornale iraniano di non aver ancora raggiunto il sito di persona. Né l'Irna né la TV di Stato hanno fornito informazioni sulle condizioni di Raisi.

Raisi aveva partecipato quest’oggi alla cerimonia di inaugurazione della diga di Qiz-Qalasi, con l'omologo azero Ilham Aliyev. [...]

ebrahim raisi in azerbaigian prima dello schianto del suo elicottero ilhan aliyev e ebrahim raisi IL PRESIDENTE IRANIANO EBRAHIM RAISI SCENDE DALL ELICOTTERO

rafael grossi ebrahim raisi ebrahim raisi e ilhan aliyev ebrahim raisi e ilhan aliyev inaugurano una diga sul fiume aras ebrahim raisi e ilhan aliyev inaugurano una diga sul fiume aras 2 ebrahim raisi e ilhan aliyev inaugurano una diga sul fiume aras 1