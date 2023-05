DAGOREPORT

roberto sergio giampaolo rossi

Lunedì sera, ritornata a Roma dal G7 in Giappone Giorgia Meloni, si deciderà il futuro di Gianmarco Chiocci. La reginetta della Garbatella, che vuole il direttore dell’AdnKronos alla direzione del Tg1, dovrà vedersela con il partito Rai di Fratelli d’Italia, guidato da Giampaolo Rossi seguito dai suoi adepti: Mellone, Corsini, Roberto Sergio.

Tutti insieme stanno remando da giorni per mettere i bastoni tra le ruote alla nomina di Chiocci al Tg1. Il motivo? Da bravi camerati, Chiocci non fa parte della loro filiera e fanno il tifo per il trasloco di Rao dal Tg2 al Tg1.

Come alleato esterno Rossi, ha stretto alleanza con il piddino variabile Mario Orfeo, direttore di Rai3, con cui intrattiene quotidiani rapporti. All’immarcescibile Orfeo, occorre aggiungere un’altra renziana, la presidente Marinella Soldi, messa all’epoca dal governo Draghi, che non ci pensa minimamente ad alzare i tacchi; anzi, pur di restare incollata alla poltrona, ha votato per Roberto Sergio amministratore delegato.

meloni chiocci

E per la gioia di Rossi, la Soldi ha fatto già sapere che non voterà in assemblea la nomina di Chiocci perché trattasi di un esterno Rai. Come se Giampaolo Rossi, l’intellettuale di Colle Oppio che il 25 maggio verrà nominato direttore generale di viale Mazzini, fosse una risorsa interna Rai. Come si dice? Mai dire Rai…

