DAGOREPORT

daniela santanche giorgia meloni

Quando con la solita faccia da impunita, la Santadechè sibila: “Nessuno mi ha chiesto di dimettermi. Giorgia Meloni? Ci siamo sentite, è serenissima”, quali assi nella manica è convinta di avere per blindare il suo scranno da ministro del Turismo?

Il 15 luglio 2023, durante il suo intervento in Senato in difesa dei suoi guai giudiziari, Danielona Santanché alluse, con la solita eleganza di un “pizzino”, ai parlamentari che frequentavano il Twiga e che poi la attaccano al muro. ‘’Il Foglio’’ scrisse che la Santadeché si riferiva a Francesco Boccia. Ex ministro e marito di Nunzia De Girolamo, oltre che capogruppo del Pd in Senato.

Meloni e Santanche, in piedi Briatore

Ma altri, e tutti di destra, di sicuro abbronzavano le chiappe spiaggiandosi tra le giraffe del Twiga gestito da Flavio Briatore e la “Santa”. A cominciare proprio da lei, Giorgia Meloni. Per prepararsi alla grande sfida elettorale del 25 settembre 2022, l‘Underdog della Garbatella, non ancora Ducetta d’Italia, fu paparazzata da “Chi” a Forte dei Marmi con la figlia Ginevra e l’allora partner Andrea Giambruno in compagnia di Danielona e Briatore, intenti a giocare a carte.

Del resto, ad agosto lo stabilimento più esclusivo della Versilia (per una giornata 700 euro a coppia) aveva scucito ben 26mila euro a sostegno della campagna elettorale di Fratelli d'Italia. Partito che guerreggia con l’Unione Europea opponendosi alla messa a gara delle concessioni balneari, ma accetta le donazioni generose degli imprenditori del settore.

Dimitri, Santanche, Meloni al Twiga

Il rapporto tra la futura ministro del Turismo e la probabile candidata alla presidenza del Consiglio, sbocciato a suo tempo grazie all’inestricabile sodalizio della Santa con il co-fondatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, era all’epoca baciato dai raggi del sole. Già nel 2022, per la verità, aveva reso l’onore di una visita al Twiga niente meno che Lei, la futura Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, allora “solo” capo di Fratelli d’Italia”, scrive il ben informato Michele Masneri su “Il Foglio”.

Che prosegue così: “Ci aveva fatto una capatina in giugno, commensale fra i commensali assieme al padrone di casa Briatore, al figlio di lui Nathan Falco, e ovviamente alla Santanchè (ai tempi ancora socia). Quella sera, a scatenarsi in pista c’era pure la donna più potente d’Italia dopo di lei, la influencer di tutte le influencer Chiara Ferragni.

daniela santanche giorgia meloni

Che colpaccio, sarebbe stato improvvisare un’intervista doppia alle due signore più influenti del Belpaese. Una che mostrava sui social due meloni ad altezza seno, e l’altra lanciatrice di profondi messaggi politici dal palco di Sanremo. Cosa avremmo dato per essere lì (con garanzia di rimborso spese, però). Altro che Alba Parietti, Barbara D’Urso e le altre star e starlettes della televisione.… Ma nel giugno 2022 sora Giorgia non era ancora il capo del governo dell’Italia proletaria e atlantista. Adesso non si farebbe mai beccare al Twiga. E non per i guai che rosolano la Santanchè. Perché è intelligente”.

Meno acuto Andrea Giambruno che sfreccia a Forte dei Marmi col sodale Dimitri Kunz sedicente principe d’Asburgo, portaborsette di Danielona. “Dimitri e Andrea fanno coppia fissa, viaggiando in Porsche Carrera alla ricerca di pulloverini di cachemire. Sì perché Danielona è molto, molto vicina a Meloni. La first bambina Ginevra la chiama “zia Daniela”, hanno scritto mai smentiti Paolo Madron e Luigi Bisignani in “I potenti ai tempi di Giorgia” (edizioni ChiareLettere).

E Masneri sghignazza: “Ditemi voi se non è l’immagine dell’estate 2023. Il principe-sòla col first gentleman alla ricerca di cachemerini sull’Aurelia. Un “Sorpasso” aristo-pitonato”.

Briatore al Twiga

Acqua (Perrier) passata. Con la procura di Milano alle calcagna, la Pitonessa “ha rimasto” sola. L’unico che le è rimasto al fianco, fedele nei secoli, è ‘Gnazio La Russa. E “il Foglio” registra: “Alla riapertura del Twiga nello scorso aprile c’era pure lui, la seconda carica dello Stato, blindato e scortato e ben felice di presenziare al party con musica a palla, bellone e belloni e tutta la vipperia e pseudo-vipperia a rimorchio del briatorismo, vera ideologia del subconscio di destra. In ottima e conseguente compagnia, sia chiaro: all’appello non potevano Fabrizio Corona, l’imperatore del gossip, e la cantante Anna Tatangelo”.

daniela santanche giorgia meloni

GIORGIA MELONI ALL HOTEL VILLA DELLE PALME A SANTA MARINELLA ANDREA GIAMBRUNO GIORGIA MELONI giorgia meloni foto di chi 1 giambruno pacco striscia GIORGIA MELONI E DANIELA SANTANCHE daniela santanche giuramento governo 3 Andrea Giambruno Giorgia Meloni ANDREA GIAMBRUNO Andrea Giambruno Giorgia Meloni ANDREA GIAMBRUNO ANDREA GIAMBRUNO Andrea Giambruno Giorgia Meloni massimo boldi - Daniela Santanche - Dimitri Kunz al twiga - ferragosto 2023 Andrea Giambruno Giorgia Meloni Andrea Giambruno Giorgia Meloni ANDREA GIAMBRUNO - 1 ANDREA GIAMBRUNO - 2 GIORGIA MELONI E DANIELA SANTANCHE santanchè twiga daniela santanche' e giorgia meloni – flash mob contro la fase 2 twiga santanchè twiga briatore santanchè twiga dimitri kunz daniela santanche al twiga 7 foto di whoopsee dimitri kunz daniela santanche al twiga 8 foto di whoopsee dimitri kunz daniela santanche al twiga 6 foto di whoopsee DIMITRI KUNZ E DANIELA SANTANCHE AL TWIGA NEL 2016 giambruno meloni giorgia meloni daniela santanche giorgia meloni GIORGIA MELONI ANDREA GIAMBRUNO GIORGIA MELONI E DANIELA SANTANCHE santanche briatore flavio briatore e elisabetta gregoraci al twiga daniela santanche' protesta contro conte ballando al twiga 2 santanche e dimitri al twiga compleanno gero carraro giorgia meloni difende daniela santanche meme by edoardo baraldi

LUIGI BISIGNANI - PAOLO MADRON - I POTENTI AL TEMPO DI GIORGIA