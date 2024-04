DAGOREPORT

amadeus annuncia l'addio alla rai

L’insofferenza di Amadeus nei confronti della Rai ha raggiunto il punto di non ritorno a causa di molti episodi: Renato Franco, sul “Corriere della Sera” ha indicato degli episodi specifici, come la richiesta ad Amadeus, da parte dei dirigenti meloniani, di incontrare a pranzo Pino Insegno e di ospitare a Sanremo Povia e Hoara Borselli.

Stando a quel che risulta a questo disgraziato sito, a far deflagrare una tensione già al limite, è stato lo scontro con i dirigenti della Rai, durante l’ultimo Festival di Sanremo, in occasione della protesta dei trattori. Gli agricoltori, che manifestavano bloccando le strade di tutta Italia, avrebbero dovuto salire sul palco dell’Ariston per leggere un comunicato.

roberto sergio con rossi

Amadeus, da subito, in conferenza stampa, si disse disponibile a dare voce alle istanze della protesta, ma quando la trattativa Palazzo Chigi-trattori si arenò, dai vertici di Tele-Meloni arrivò un dietrofront improvviso: nessuno spazio ai manifestanti anti-governativi (La Ducetta non si tocca).

Ci fu un confronto molto acceso tra Amadeus e Giampaolo Rossi, che si concluse con l’accordicchio di far leggere al conduttore una breve lettera di una parte degli agricoltori incazzati. In quel momento “Ama” capì che con l’ex filosofo di Colle Oppio, legatissimo ad Arianna Meloni, non avrebbe avuto vita facile, considerato le ingerenze a cui sarebbe stato sottoposto negli anni a venire.

ROBERTO BENIGNI E IL MONOLOGO A SANREMO 2023

L’interventismo del futuro Ad fu evidente già durante il Sanremo del 2023, il primo dell’era Meloni ma una Rai ancora a trazione Fuortes, Lucio Presta squadernò sul palco di Sanremo Roberto Benigni, con un monologo in difesa della Costituzione, tra gli applausi di Sergio Mattarella.

Un messaggio chiaro alla Ducetta e alle sue ansie di premierato che fece girare il sistema nervoso anche di Amadeus che, benché direttore artistico del baraccone dell'Ariston, lo venne a sapere solo all'ultimo momento. L'autoritarismo di Presta nel considerare Amadeus nient'altro che un burattino ebbe il suo capolinea l'anno successivo con lo sfanculamento dell'agente.

protesta agricoltori a sanremo - vignetta by osho

Il tentativo in extremis di convincere Amadeus a non lasciare Viale Mazzini è stato condotto inutilmente prima da una telefonata del democristiano Roberto Sergio e poi meno convintamente dallo stesso Giampaolo Rossi, ma il conduttore, ormai esasperato dalle pressioni in casa Rai e ingolosito dai bigliettoni di Discovery, ha ceduto al richiamo di un gruppo editoriale che non gli imporrà legacci politici chiedendogli “solo” risultati in termini di share e raccolta pubblicitaria.

