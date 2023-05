DAGOREPORT! PALAZZO CHIGI COME L’ASILO MARIUCCIA - OGGI IN CDM È ANDATO IN SCENA IL SOLITO COPIONE: SALVINI VERSUS MELONI, E VICEVERSA. VUOI TIZIO? ALLORA MOLLA SU CAIO. E COSÌ È ANDATA: CARO MATTEO, CI TIENI TANTO A DEFENESTRARE GIANNINI PER SOSTITUIRLO CON PISANI A CAPO DELLA POLIZIA? FACILE: BASTA CHE TU TI DECIDA DI DIRE DI SÌ ALL’INVESTITURA DI ANDREA DE GENNARO AL VERTICE DELLE FIAMME GIALLE (TRA I DUE LITIGANTI, CHI GODE È GIANNI DE GENNARO CHE INCASSA IL SUO PUPILLO PISANI E IL FRATELLO ANDREA)

Davvero, come scrive La Stampa, con l’accordo su Andrea De Gennaro a capo della Finanza, “Meloni-Mantovano stravincono sulle nomine”? In realtà, questa mattina in CDM, è andato in scena un copione che da svariati mesi vede scontrarsi i due galli del pollaio di Palazzo Chigi, Meloni versus Salvini, e viceversa.

La Ducetta sbandiera a quattro venti che Stefano Donnarumma sarà il nuovo Ad dell’Enel? Ecco farsi sotto i due alleati (eufemismo) di governo che si mettono di traverso: no, non puoi permetterti di nominare tutti gli Ad delle aziende di Stato, noi vogliamo all’Enel Scaroni (Berlusconi-Letta) e Flavio Cattaneo (Salvini). Così la premier, per far nominare l’altro unto da Giorgia, Cingolani a capo di Leonardo, ha mollato al suo destino il povero Donnarumma.

Bisticciano come i pupi dell’Asilo Mariuccia. Un basso ostinato di ripicche e sgambetti. E contrattazioni: se vuoi Tizio, molla su Caio, e amici come prima. E stamattina erano in ballo la nomina di Vittorio Pisani a capo della Polizia, fortissimamente voluto da Salvini-Piantedosi, da una parte; dall’altra, la designazione di Andrea De Gennaro al vertice delle Fiamme Gialle, fortissimamente auspicato da Mantovano-Meloni.

E così è andata. Caro Matteo, ci tieni tanto a defenestrare Giannini, pupillo del detestato Franco Gabrielli? Facile: basta che tu ti decida di dire di sì all’investitura di Andrea De Gennaro… (Trai i due litiganti, l’unico vincitore si chiama Gianni De Gennaro che vede conquistare il vertice della Polizia dal suo pupillo Pisani e il fratello Andrea accomodarsi sulla prima poltrona della Guardia di Finanza).

Estratto dell'articolo di Francesco Grignetti per www.lastampa.it

Accordo “politico”, in attesa di formalizzazione al prossimo Consiglio dei ministri, sul nome del generale Andrea De Gennaro come comandante della Guardia di Finanza. Cambio al vertice della Polizia, con l’arrivo di Vittorio Pisani e il trasferimento-allontanamento dell’attuale Capo, il prefetto Lamberto Giannini.

Non sfugge che salgono alla ribalta due figure legatissime a un ex Capo della polizia, nonché ex capo dei servizi segreti e poi presidente della società partecipata Leonardo, quale è Gianni De Gennaro.

Cade invece una personalità come Giannini solo perché considerato vicino a un altro potente del settore, Franco Gabrielli, che è stato in auge con governi di centrosinistra e poi con Draghi, e ora è in panchina. Nella scelta del nuovo assetto per le forze di polizia stravince insomma la linea Meloni-Mantovano che travolge tutto e tutti, amici e nemici, alleati e voci dissenzianti nel governo stesso.

Per la Guardia di Finanza, a malapena si rispettano le forme. «Il Consiglio dei ministri - si legge nel comunicato - ha preso atto che il Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti formalizzerà nella prossima riunione la proposta di nomina del Comandante generale della Guardia di Finanza, sulla base dell’accordo politico già raggiunto». Eppure non è un mistero che il generale De Gennaro non fosse la prima scelta del ministro competente. [...]

