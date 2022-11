21 nov 2022 20:22

DAGOREPORT! - QUANDO RENZI SCRIVE: “SUL DRAGHI BIS LA LEGA CI STAVA, FU IL PD A DIRMI DI NO”, SCRIVE UNA CAZZATA. INTANTO: PARLARE CON IL SUO AMICO FRANCESCHINI NON VUOL DIRE TRATTARE CON IL PD - SECONDO: È BEN NOTO CHE SALVINI E L’AMICA LICIA RONZULLI STAVANO GIÀ ASSEDIANDO BERLUSCONI, TENUTO PER MANO DALLA FASCINA, PER CONVINCERLO A MOLLARE DRAGHI SUBITO, AGITANDO LO SPAURACCHIO DI UNA MELONI CANNIBALE DI LEGA E FORZA ITALIA. CALCOLO SBAGLIATISSIMO: IL TRUCE SI È RITROVATO A URNE CHIUSE UNA LEGA SPROFONDATA ALL’8,8%