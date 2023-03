DAGOREPORT! RAI DI QUA, RAI DI LÀ, RAI TRALLALÀ - TRA MELONI CHE IMITA SE STESSA E SCHLEIN CHE FA PIANO-BAR, ANNUNZIATA CHE SCAZZA COL MINISTRO E FIORELLO CHE LANCIA “TELE-MINCHIA", È AUMENTATO IL FORCING DELLA DESTRA SU GIORGIA AFFINCHÉ FUORTES RASSEGNI LE DIMISSIONI. COSA CHE IL MINISTRO DELLA CULTURA SANGIULIANO DÀ PER FATTA, CON LA NOMINA A ‘’SOVRINTENDENTE INCARICATO’’ AL TEATRO LA SCALA PER SUBENTRARE A MEYER NEL 2025. MA L’INCARICO DEVE ESSERE APPROVATO DAL CDA DEL TEATRO PRESIEDUTO DAL SINDACO GIUSEPPE SALA, CHE NON CI PENSA PROPRIO DI FARE UN FAVORE A UN GOVERNO DI DESTRA, MALGRADO LE TELEFONATE DELLA DUCETTA. FINIRÀ COSÌ…

Rai di qua, Rai di là, Rai trallalà. Non si era mai visto il presidente del Consiglio partecipare alle 7,15 del mattino a un programma comico (Fiorello) imitando se stessa (Meloni).

A un giorno di distanza, il neo segretario del Pd, Elly Schlein, ha risposta alla gag governativa mettendosi a maltrattare i tasti del pianoforte sulle note di “Imagine” di John Lennon (da Cattelan).

Tanto per dare un tocco digital-coatto, Lucia Annunziata ha incalzato il ministro della Famiglia Eugenia Roccella con un tonante “Cazzo!”.

Gran finale con Luciana Littizzetto che a ‘’Che tempo che fa’’ ha letto una letterina sul tema delle famiglie Arcobaleno, in cui immagina un dialogo tra due bambini: uno proveniente da una famiglia con una mamma e un papà, l'altra da una famiglia con due mamme.

Stamattina, visto il bordello, magari preoccupato della concorrenza della politica-spettacolo (torna Berlusconi, tutto è perdonato!), Fiorello ha lanciato “Tele-Minchia” e ha promesso ad Amadeus, in caso di siluramento sanremino: "Ci incateneremo allo scroto del cavallo di Viale Mazzini, le manifestazioni in Francia per le pensioni sembreranno roba da boy scout".

Ditemi dove è possibile trovare uno spettacolo simile in tutto il “globo terracqueo” (copy Meloni)?

Infatti tali vicende hanno spinto non solo Salvini ma anche buona parte dei Fratellini d’Italia a bombardare Giorgia che, malgrado i consigli dorotei di Bruno Vespa a non aprire il vaso di Pandora Rai, ha aumentato il forcing su Carlo Fuortes affinché rassegni le dimissioni da amministratore delegato.

A prendere il posto dell’ex sovrintendente del teatro dell’Opera di Roma, sono già pronti il camerata colto, inventore con Rampelli dei “Gabbiani”, l’incoronato Giampaolo Rossi (che mal sopporta l’inciucio Vespa-Meloni) e l’antico casiniano Roberto Sergio. Dato che Rossi ha già sul groppone un mandato nel Cda Rai, per non sprecare il secondo e ultimo per appena un anno e mezzo, si siederà sulla poltrona di Direttore Generale mentre il buon Sergio occuperà quella di Ad.

Tutto ok? Manco per il cazzo: per mandare a Sanremo Pino Insegno, Diaco al posto di Fazio e Massimo Giletti su Rai1 (caro a Salvini, via Giovanni Minoli grazie al rapporto tra Lux Vide di Matilde Bernabei e la cinematografara Francesca Verdini), bene, occorre che Carlo Fuortes firmi la lettera di dimissioni quando, a fine aprile, verrà scodellato il bilancio consuntivo dell’azienda al Cda.

Cosa che il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, a Meloni e Salvini, dà per fatta, con la nomina di Fuortes a ‘’sovrintendente incaricato’’ al Teatro La Scala per subentrare a Meyer nel 2025. E’ vero che, articolo 11 dello statuto, “il Cda de La Scala può nominare con anticipo non superiore a tre anni rispetto alla data prevista per il suo insediamento il sovrintendente”.

Ma è altrettanto vero che l’incarico deve essere approvato dal Cda, composto da nove membri, presieduto dal sindaco Giuseppe Sala, che ovviamente non ci pensa proprio di fare un favore a un governo di destra, malgrado le telefonate della Ducetta. Ma, vedrete, con un po’ di buona volontà e per il supremo bene del paese, anzi: della Nazione, le cose si aggiusteranno e tutti vivranno felici e contenti.

