DAGOREPORT

prodi schlein

Come mai Romano Prodi è incazzato? Il Grande Vecchio dell’Ulivo non fa che lamentarsi con gli amici: “Elly non risponde e non richiama”. Al contrario di Giuseppe Conte che passa ore al telefono con il Prof bolognese che squaderna la sua sapienza politica di antico democristiano di sinistra.

“La Schlein deve subito proporre un programma di alternativa al governo delle destre”, dice in sostanza Prodi. “Le disuguaglianze economiche hanno lacerato la società italiana. La protesta della classe operaia, una volta abbandonata dal Pd, ha votato i Cinquestelle, poi la Lega, ora Fratelli d’Italia. Elly deve riprendersi i voti che sono sempre appartenuti ai democratici. Fai un programma!”, incita l’ex ‘’Mortadella dal volto umano’’ .

prodi schlein

Ma la Schlein è della stessa stoffa della Ducetta: non riesce a sopprimere il rancore verso gli amici che si sono resi inaffidabili. Come Romano Prodi, bolognese come lei, che l’ha tradita appoggiando Stefano Bonaccini nella corsa alla prima poltrona del Partito Democratico. E questo l’ottantenne ex premier se l’è dimenticato.

Purtroppo la segretaria italo-svizzera ha tre passaporti ma non ha nessuna idea chiara in testa su cosa fare, dove andare, come riuscire a riprendersi l’antico consenso dell’elettorato che aveva sempre trovato nel Pd un partito che difendeva i suoi diritti nel campo del lavoro, della sanità, della scuola, anziché occuparsi solo dei diritti civili delle minoranze gender.

franceschini schlein

Aggiungere al Pd “arcobaleno”, anche la definitiva fine dell’egemonia sindacale della Cgil, ormai diventata una associazione di pensionati capitanata da un Landini che abbaia ma non può più mordere il potere economico, affiancata da ciò che resta della Cisl ma senza più l’Uil, diventata ormai un “sindacato giallo”, inginocchiato alla corte del governo.

michela di biase dario franceschini ricevimento quirinale 2 giugno 2024

Come la Melona, Elly è una grande lavoratrice che ha sorpreso tutti con le sue capacità di occupare con i suoi fedelissimi i posti di potere della segretaria Pd.

E Franceschini, che l’aveva issata al Nazareno convinto di fare il puparo della debuttante e sprovveduta Elly, si è ritrovato con il culetto per terra: la pupa ha subito tagliato i fili e ha mandato il puparo a quel paese

Per l’astutissimo Franceschini, abituato nei secoli a “tradire” la qualunque pur di avere in mano le redini del carro del vincitore, è stata la prima sconfitta. Ora il marito di Michela Di Biase (che fine ha fatto?) sta cercando di mettere in piedi una corrente più folta.

Ma non per far fuori una Elly che dopo le elezioni europee è ben radicata al suo posto, ma solo per poterla condizionare. Intanto, mentre questi ridono e scherzano e giocano a pallone, a Palazzo Chigi continuano a fare come cazzo gli pare.

DARIO FRANCESCHINI ELLY SCHLEIN GATTOPARDO MEME BY SARX88 ROMANO PRODI ELLY SCHLEIN FRANCESCHINI DI BIASE ROMANO PRODI E ELLY SCHLEIN