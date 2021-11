3 nov 2021 20:16

DAGOREPORT - SOTTI-LETTA HA TANTI PROBLEMONI DA RISOLVERE: NON PUÒ FIDARSI DEI CINQUESTELLE. NON SA QUANTO REALE SIA LA LEADERSHIP DI CONTE. QUANTE TRUPPE PARLAMENTARI CONTROLLA? QUANTE INVECE SONO FEDELI A DI MAIO? - IL RUOLO DI FRANCESCO BOCCIA, CONTIANO DI FERRO E NOSTALGICO (INSIEME A PROVENZANO) DI PEPPINIELLO APPULO E DEL SUO GOVERNO - ENRICHETTO GODE PER L'OPERAZIONE DI DISTURBO CONTRO RENZI DI CALENDA, ORMAI DA CONSIDERARE UN ALLEATO DEL PD…