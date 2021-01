Giovanna Vitale per www.repubblica.it

renata polverini

C'è una donna, nelle ore più concitate della crisi, al centro delle chiacchiere di palazzo. Da ieri sera sono in tanti a interrogarsi sui motivi che hanno spinto Renata Polverini a lasciare Forza Italia per votare la fiducia al governo Conte. Specie dopo l'indiscrezione pubblicata da Dagospia, che riconduce lo strappo della deputata alla cotta presa per Luca Lotti, l'ex luogotenente renziano rimasto nel Pd nonostante il divorzio del suo migliore amico.

Il che, visto da destra, sarebbe almeno un'attenuante: "Se le ragioni fossero sentimentali non posso che tacere", twitta a metà mattina il fratello d'Italia Guido Crosetto: "Ho fatto tante e tali cazzate nella vita, per amore, che non posso permettermi di criticare nessuno". E mentre i diretti interessati negano, in Transatlantico diversi amici e colleghi confermano a mezza bocca.

LUCA LOTTI

Racconta chi li conosce bene entrambi che Renata e Luca si sarebbero avvicinati circa un anno e mezzo fa, durante la crisi dell'esecutivo gialloverde: famosa estate del Papeete. Lotti, già alle prese con gli strascichi giudiziari risalenti ai tempi in cui con Renzi sedeva a palazzo Chigi, stava affrontando una separazione dolorosa. E Polverini, che su entrambi i fronti c'era già passata, ha cominciato a parlarci, a scambiare delle idee con lui: prima sul complicato parto dell'alleanza giallorossa, quindi - piano piano - su vicende più personali e per certi versi simili.

renata polverini

Una chiacchiera, poi un'altra, il democratico e la forzista hanno iniziato a conoscersi. E forse, col tempo, a volersi bene. Anche se lui smentisce con nettezza: "È un'assoluta bugia", taglia corto via agenzie. Mentre lei è un appena un po' più morbida: "Siamo solo molto amici, da un po' ci confrontiamo, anche politicamente", spiega la deputata, "ed è vergognoso che, quando si vuole attaccare una donna, si pensi sempre a colpire la sua vita privata, inventando tra l'altro delle falsità".

luca lotti raduna la corrente base riformista 3

Poi continua: "Luca è figlio unico come me, mi ha raccontato l'angoscia dei suoi genitori rispetto a quanto gli è capitato, la stessa che era di mia mamma quando mi succedevano dei casini. È davvero un bravissimo ragazzo, che sta pagando un prezzo altissimo al suo vecchio sodalizio con Renzi". Ma chi è vicino a Lotti rivela che "da qualche tempo lo vediamo più sereno". E parte del merito sarebbe proprio della Polverini. Nonostante la differenza d'età: 38 anni lui, 58 lei.

RENATA POLVERINI

Fatto sta che, raccontano di nuovo i bene informati, pare che neanche Luca sapesse cosa avrebbe fatto Renata lunedì sera alla Camera. Solo poco prima che la chiamassero per depositare la sua scheda nell'urna lei ha scritto un sms a lui: "Guarda che io voto la fiducia". Risposta preoccupata: "Ah... e dopo?". E Polverini, spavalda come sempre: "E dopo vediamo, intanto è giusto così". Insieme, dalla stessa parte della barricata.

luca lotti raduna la corrente base riformista 2