DOPO IL CAZZARO VERDE, ABBIAMO IL CAZZARO CON LA POCHETTE! - A BRUXELLES ACCORDO VICINO SUL RECOVERY FUND: 310 MILIARDI IN PRESTITI, 390 A FONDO PERDUTO, PRESI DAL BILANCIO EUROPEO. IN PRATICA L’UE CI RIPRESTEREBBE UNA PARTE DEL NOSTRO CONTRIBUTO AL BUDGET UE (15 MLD ALL’ANNO). NON BASTA: I SOLDI ARRIVEREBBERO DAL 2021 IN POI! - PER EVITARE IL CRACK, CONTE SARÀ COSTRETTO A CHIEDERE ALL’UE UN PRESTITO. E A QUEL PUNTO, L’ITALIA HA LA TROIKA IN CASA – UNA VITTORIA DI PIRRO CHE IL CONTE CASALINO PROVERÀ A RIVENDERLA COME UN TRIONFO, DIMENTICANDO CHE IL 18 MAGGIO SCORSO DICEVA CHE LA PROPOSTA DI 500 MLD A FONDO PERDUTO ERA SOLO “UN PRIMO PASSO”, MA DA “AMPLIARE”… (CERTO, PER FINIRE NEL BURRONE)