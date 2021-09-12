DANDOLO FLASH! SI SALVINI CHI PUO'! IL "CAPITONE" IMPAVIDO SFIDA LA MINISTRA DELL'INTERNO LUCIANA LAMORGESE IN PIAZZA A LANCIANO. DAVANTI A OLTRE 1000 PERSONE SALVINI SI RINGALLUZZISCE E DIETRO LE QUINTE UNA FRASE REGNA SOVRANA: "E ORA CHI GLIELO DICE ALLA LAMORGESE?" (VIDEO ESCLUSIVO PER DAGOSPIA)

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SALVINI A LANCIANO

 

 

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SALVINI SFIDA LA MINISTRA LAMORGESE IN PIAZZA A LANCIANO

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