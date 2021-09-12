SALVINI A LANCIANO
SALVINI A LANCIANO SALVINI A LANCIANO
SALVINI SFIDA LA MINISTRA LAMORGESE IN PIAZZA A LANCIANO
DANDOLO FLASH! SI SALVINI CHI PUO'! IL "CAPITONE" IMPAVIDO SFIDA LA MINISTRA DELL'INTERNO LUCIANA LAMORGESE IN PIAZZA A LANCIANO. DAVANTI A OLTRE 1000 PERSONE SALVINI SI RINGALLUZZISCE E DIETRO LE QUINTE UNA FRASE REGNA SOVRANA: "E ORA CHI GLIELO DICE ALLA LAMORGESE?" (VIDEO ESCLUSIVO PER DAGOSPIA)-
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SALVINI SFIDA LA MINISTRA LAMORGESE IN PIAZZA A LANCIANO
“LUI È ANDREA E QUANDO NASCERA’ AVRÀ GIÀ ANTICORPI COVID PERCHÉ HO FATTO IL VACCINO” - LA SINDACA DI TORINO APPENDINO ALL’OTTAVO MESE POSTA LA FOTO DELL'ECOGRAFIA: “HO DECISO DI FARLO PRESENTE SUI SOCIAL DOPO LA NOTIZIA DELLA DONNA INCINTA, PURTROPPO MORTA DI VIRUS, CHE HA DATO ALLA LUCE UN BIMBO DI 24 SETTIMANE”
“CON SALVINI C’È INTESA SUI TEMI PIÙ SCOTTANTI” - IL SEGRETARIO DI STATO VATICANO PAROLIN OFFRE AL LEADER LEGHISTA UN ASSIST POLITICO STRAORDINARIO DOPO IL COLLOQUIO FRA SALVINI E L’ARCIVESCOVO GALLAGHER - I PUNTI DI INTESA RIGUARDANO I DOSSIER AFGHANISTAN, IL NO AL DDL ZAN, IL FUTURO DELL'EUROPA E LA GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI – LA REAZIONE DEL CAPITONE
L'IMPORTANZA DI CHIAMARSI "GIUSEPPI" - ALDO GRASSO: DA QUANDO TRUMP LO HA RIBATTEZZATO COSI’, CONTE HA INANELLATO SVISTE SU NOMI, NUMERI E SIGLE. UMBERTO ECO SOSTENEVA CHE LA GAFFE NASCE SEMPRE DA UN ATTO DI SINCERITÀ NON MASCHERATA. VA TRATTATA CON LEGGEREZZA: NON È UNA PROVOCAZIONE COME LA SINCERITÀ MASCHERATA – A TORINO SALTA L’ALLEANZA CON IL PD AL SECONDO TURNO
GIUSEPPE CONTE, UN UOMO SOLO ALLO SBANDO – "GIUSEPPI" E' UN "BANDOLERO STANCO" SEMPRE PIU' ISOLATO E SOTTO ASSEDIO NEL M5s. HA PERSO IL SUO "RASPUTIN" CASALINO, NON POTRA’ SODDISFARE LE RICHIESTE DI POSTI DEI SUOI FEDELISSIMI E VA VERSO LA DISFATTA ALLE AMMINISTRATIVE. PER QUESTO HA SCARICATO LA RAGGI E SI E’ MESSO A COLTIVARE IL RAPPORTO CON IL PD. SULLO SFONDO C’E’ LO SPETTRO DI MAIO CHE PUO’ SFILARGLI LA LEADERSHIP…
“MALEDETTO DELINQUENTE, A CASA SUA E STOP, GIUSTO MINISTRO LAMORGESE?" – SALVINI SI SCATENA SUI FATTI DI RIMINI DOVE UN UOMO DI ORIGINE SOMALA HA ACCOLTELLATO UN BAMBINO E INVITA LA MINISTRA DELL’INTERNO A FARSI DA PARTE – LA TITOLARE DEL VIMINALE REPLICA: "QUANDO GLI ATTACCHI PARTONO DA CHI SOSTIENE IL GOVERNO, DIVENTANDO MARTELLANTI E PERSONALI, FINISCONO PER DANNEGGIARE L’IMMAGINE"