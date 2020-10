DANNATO COVID, CHE CI COSTRINGE AD AUTOCERTIFICARE LE NOSTRE FREGNACCE – PER EVADERE DAL COPRIFUOCO TORNEREMO A RACCONTARE BUGIE. COME A MARZO QUANDO A FIRENZE, UN 33ENNE SCRISSE: “MI DROGO, LO SPACCIATORE M'ASPETTA IN PIAZZA SANTA CROCE”. SOTTO PASQUA, A MUGNANO DI NAPOLI, 3 PERSONE LONTANE DALL'INDIRIZZO DI RESIDENZA, SI GIUSTIFICARONO CON I CARABINIERI: “CI SIAMO PERSI, HA FATTO TUTTO IL NAVIGATORE”. POI, OVUNQUE, AMANTI CHE…

Fabrizio Roncone per il “Corriere della Sera”

Dannato Covid che ci costringe ancora all' autocertificazione, per adesso in Lombardia, Campania e Lazio, ma il timore forte è che con quel pezzo di carta, burocratico e necessario passaporto per la libertà, nella notte si dovrà presto girare anche in altre regioni d' Italia.

Angoscia, rabbia, panico: mettete da parte tutto, reazioni comprensibili che sappiamo non servono a niente, e andiamo piuttosto alle stampanti, con calma prendiamoci le risme di fogli A4 che ci serviranno e che ritroveremo in macchina e sotto il sellino del motorino, nella borsa, nello zaino, e che poi finiremo per confondere, perché appena le ordinanze cambieranno pure di una sola virgola - durante lo scorso lockdown, 5 autocertifica-zioni diverse in 70 giorni - servirà un nuovo modulo, con nuovi giuramenti.

Nome, cognome, spiegare dove si sta andando.

Se esci per recarti al lavoro: indichi il datore e l' indirizzo. Se esci per altre urgenze: scrivi dove vai e a che ora torni. Molti, è possibile e probabile, mentiranno. Per evadere dalla reclusione collettiva, su quei fogli, da marzo a maggio, furono raccontate anche parecchie bugie, spesso struggenti, altre volte disperate e visionarie, dentro un' epica di romanticismo, erotismo, pura follia.

Una signora di Modena fu fermata a Imola con un Jack Russell al guinzaglio: «È viziatissimo. I bisogni li fa solo qui». A Firenze, un trentatreenne scrisse: «Mi drogo, lo spacciatore m' aspetta in piazza Santa Croce». Sotto Pasqua, a Mugnano di Napoli, tre persone lontane dall' indirizzo di residenza, si giustificarono con i carabinieri: «Ci siamo persi, ha fatto tutto il navigatore». Poi, ovunque, amanti che si desideravano, si cercavano, si raggiungevano, e per farlo ai posti di blocco venivano lette storie pazzesche ma, in fondo, anche molto rassicuranti.

Perché noi italiani, mai, abbiamo perso la tenerezza. Mai. E questo, dannato Covid, è bene che tu lo sappia.

