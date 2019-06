DATE UN'AMAZZONE A QUESTO PRETE - ''ANCHE I LAICI SPOSATI POTRANNO DIVENTARE SACERDOTI DELLA CHIESA CATTOLICA. MA SOLO NELLE ZONE REMOTE DELL'AMAZZONIA'' - QUESTA RIVOLUZIONE È STATA PROPOSTA DAL SINODO IN RISPOSTA ALLA SCARSITÀ DI CLERO NELLA REGIONE, MA LA DOMANDA SORGE SPONTANEA: È PIÙ FACILE RESTARE CELIBI IN MEZZO ALLA FORESTA PLUVIALE O IN UNA GRANDE CITTÀ COME ROMA?

SINODO: AMAZZONIA,"LAICI SPOSATI POSSANO ESSERE PRETI"

(ANSA) - Anche i laici sposati potranno diventare sacerdoti, ma solo in particolari condizioni. E' quanto suggerito dal documento di lavoro in vista del Sinodo dell'Amazzonia, in programma in Vaticano dal 6 al 27 ottobre. "Affermando che il celibato è un dono per la Chiesa - si legge nel documento -, si chiede che, per le zone più remote della regione, si studi la possibilità di ordinazione sacerdotale di anziani, preferibilmente indigeni, rispettati e accettati dalla loro comunità, sebbene possano avere già una famiglia costituita e stabile".

La possibilità di essere ordinati sacerdoti sarebbe dunque riservata ai cosiddetti "viri probati", uomini sposati dalla fede sicura, che potranno sopperire alla mancanza di sacerdoti in alcune regioni dell'Amazzonia. Nelle 58 pagine del documento si sottolinea come "le comunità hanno difficoltà a celebrare frequentemente l'Eucaristia per la mancanza di sacerdoti". "Per questo - prosegue l'Instrumentum Laboris -, invece di lasciare le comunità senza l'Eucaristia, si cambino i criteri di selezione e preparazione dei ministri autorizzati a celebrarla".

Il documento evidenzia poi il "contributo decisivo" delle "vocazioni autoctone di uomini e donne", capaci di dare "impulso ad un'autentica evangelizzazione dal punto di vista indigeno, secondo i loro usi e costumi. Si tratta di indigeni che predicano agli indigeni con una profonda conoscenza della loro cultura e della loro lingua, capaci di comunicare il messaggio del Vangelo con la forza e l'efficacia di chi ha il loro bagaglio culturale".

SINODO: AMAZZONIA, "GARANTIRE LA LEADERSHIP ALLE DONNE"

(ANSA) - "Garantire alle donne la loro leadership, nonché spazi sempre più ampi e rilevanti nel campo della formazione: teologia, catechesi, liturgia e scuole di fede e di politica". E' quanto propone l'Instrumentum Laboris, il documento di lavoro in vista del Sinodo dell'Amazzonia, in programma in Vaticano dal 6 al 27 ottobre.

"In campo ecclesiale - si legge nel testo -, la presenza delle donne nelle comunità non è sempre valorizzata. Viene chiesto il riconoscimento delle donne a partire dai loro carismi e talenti". Si chiede, inoltre, "che la voce delle donne sia ascoltata, che siano consultate e partecipino ai processi decisionali, e che possano così contribuire con la loro sensibilità alla sinodalità ecclesiale". Nel capitolo dedicato all'"organizzazione delle comunità" si propone anche di "identificare il tipo di ministero ufficiale che può essere conferito alle donne, tenendo conto del ruolo centrale che esse svolgono oggi nella Chiesa amazzonica".

