IL CONTE TER? TE LO MES IN QUEL POSTO! - RENZI PUNTA SUL MES, EROGATO NON NEL SUO IMPORTO MASSIMO, E SI SCONTRA CON IL NETTO NO DEI 5STELLE CHE INVECE INSISTONO SU REDDITO DI CITTADINANZA, SALARIO MINIMO, EQUO COMPENSO E RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI PER GLI AUTONOMI. I RAPPRESENTANTI DEL PD, FAVOREVOLI AL MES, DRIBBLANO IL PROBLEMA CHIEDENDO PIÙ FONDI ALLA SANITÀ, AL NETTO DEL MES – UNA FARSA CHE POTREBBE SPINGERE MATTARELLA A PERCORRERE LA STRADA DRAGHI…