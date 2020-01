DATEVI ALL'ITTICA! – TRANSENNATE LE LIBRERIE, ARRIVA IL LIBRO DEI FONDATORI DELLE SARDINE. LO PUBBLICHERÀ EINAUDI STILE LIBERO E SI CHIAMERÀ “LE SARDINE NON ESISTONO” (AUGURI) – INTANTO IL MOVIMENTO HA FATTO BENE AL COMMERCIO DELLA SPECIE. “FEDERAGRIPESCA”: C’È STATO UN AUMENTO DEI CONSUMI DI SARDINE FINO AL 15%, CIRCA 5MILA TONNELLATE…”

Roberto Morotti, Andrea Garreffa, Mattia Santori e Giulia Trappoloni - fondatori delle sardine

SARDINE, A MARZO IN LIBRERIA IL LIBRO DEI FONDATORI

(ANSA) - "Le sardine non esistono", l'unico libro dei quattro fondatori del movimento Andrea Garreffa, Roberto Morotti, Mattia Santori e Giulia Trappoloni sarà in libreria a marzo per Einaudi Stile Libero. Lo rende noto la casa editrice.

sardine a. bologna MATTIA SANTORI MANGIA SARDINE A UN GIORNO DA PECORA

Il volume, viene sottolineato, è il frutto delle domande, degli spunti, delle speranze di chi sta tornando a vivere le città, le strade e la natura come spazi di libertà. Descrive un perimetro di valori e principi fondamentali, come la solidarietà, la tutela dell'ambiente, il rispetto del prossimo, i diritti, l'inclusione, la non-violenza, l'antifascismo. E fa i conti con un'esigenza viscerale e rivoluzionaria nel nostro presente minacciato dal populismo: quella dell'ascolto.

mattia santori

"Siamo tanti. Non importa se ci chiamano sardine. Potevamo essere storioni, salmoni o stambecchi. La verità è che siamo persone: migliaia di cittadini di ogni età che stanno riempiendo piazze, strade e sentieri dell'Italia intera. Tutto è successo grazie a un bisogno condiviso di tornare a sentirsi liberi di esprimere pacificamente un pensiero."

SARDINE

SARDINE, FEDERAGRIPESCA: CON MOVIMENTO VENDITA +15% DEL PESCE, AUMENTO 5MILA TONNELLATE

Da “Un giorno da Pecora - Radio1”

Gli effetti del movimento delle Sardine sulla vendita di questa specie ittica? “Abbiamo registrato un aumento dei consumi delle sardine, fino al 15% in più nella vendita al dettaglio di questa specie". A parlare è Gilberto Ferrari, responsabile pesca di Federagripesca, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Quindi il nome di questo movimento sta facendo bene al commercio delle sardine? “Non escludo che ci sia curiosità intorno a questo sostantivo”. In quale zone vi risulta che le sardine siano più vendute? “Abbiamo registrato un aumento delle vendite nelle zone di Trieste ed Ancona”. Quantificabile in quante tonnellate di pesce? “Diciamo un 5mila tonnellate di aumento”, ha spiegato Ferrari a Un Giorno da Pecora.

