(ANSA) - "Al fine di evitare ogni polemica e strumentalizzazione di alcun genere, l'evento previsto per questa sera è annullato. Continuiamo a credere nel valore del pluralismo e rifiutiamo ogni accostamento ad ogni estremismo di qualsiasi estrazione o colore. Ribadiamo l'intento del PantaFestival che è quello di diffondere arte, cultura e socialità in un clima di serenità".

Così, in un post sulla pagina facebook ufficiale della manifestazione, gli organizzatori del "Panta Festival 2023", festival in corso a Montauro (Catanzaro), hanno annunciato l'annullamento di un evento previsto per questa sera con Marcello De Angelis, il portavoce del presidente della Regione Lazio, finito in mezzo alle polemiche dopo le sue dichiarazioni sulla strage di Bologna.

STRAGE BOLOGNA. SCHLEIN: DIMISSIONI DE ANGELIS, MELONI INTERVENGA NON CONSENTA A SUOI SODALI DI STRAVOLGERE VERITÀ PROCESSUALE

(DIRE) - "Lo abbiamo detto in piazza di fronte alla stazione solo qualche giorno fa, il 2 agosto, in occasione dell'anniversario della strage di Bologna: non accettiamo ulteriori depistaggi e tentativi di riscrivere la storia, negando le evidenze processuali per cui l'associazione dei familiari delle vittime si è tanto battuta e la Procura di Bologna e le forze dell'ordine hanno lavorato in questi anni.

Tantomeno se questi tentativi ignobili arrivano dal portavoce del Presidente della Regione Lazio: servono dimissioni immediate. Se non riescono a farlo i vertici della Regione Lazio sia la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a prendere provvedimenti immediati". Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly Schlein.

"È grave- aggiunge- che Meloni il giorno della commemorazione non sia riuscita a dire che quella di Bologna sia stata una strage neofascista, sarebbe gravissimo se continuasse a permettere ai suoi sodali di stravolgere la verità processuale. Ponga fine, una volta per tutte, a questa scellerata aggressione alla storia del '900. Le evidenze processuali dimostrano che è stata una strage di matrice fascista commessa da organizzazioni neofasciste, con un disegno eversivo, facilitato da apparati deviati dello Stato. E se qualcuno fatica a riconoscerlo non è adatto a ricoprire incarichi istituzionali di nessun tipo".

STRAGE BOLOGNA: CALENDA A DE ANGELIS, MARTIRIO LE È PRECLUSO

(ANSA) - "Caro De Angelis, per fortuna lei vive in un paese democratico che ha sconfitto i fascisti (come lei). Dunque nessuno la manderà al rogo. Semplicemente continueremo a combattere le sue idee in nome della democrazia e della costituzione repubblicana che i suoi amici volevano sovvertire. Il martirio le è precluso, le dimissioni no. Spero che Rocca si dia una mossa in questo senso". Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda

STRAGE BOLOGNA: BONACCINI, DE ANGELIS IGNOBILE E BUGIARDO

(ANSA) - "Ignobile e bugiardo. Venga a dirle a Bologna queste cose. Guardando negli occhi i famigliari delle vittime della strage fascista del due agosto". Così, sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini commenta quanto dichiarato ieri dal portavoce della Regione Lazio, Marcello De Angelis, sull'attentato alla Stazione della città emiliana del 2 agosto 1980.

