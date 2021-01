DE FALCO, SALGA A BORDO, CAZZO – CACCIA APERTA AI RESPONSABILI PER SALVARE IL CONTE-CASALINO. L’UFFICIALE DI MARINA, EX SENATORE DEL 5 STELLE, CELEBRE PER AVER INTIMATO AL COMANDANTE SCHETTINO DI TORNARE A BORDO DURANTE IL NAUFRAGIO DELLA COSTA CONCORDIA, RIVELA DI ESSERE STATO CONTATTATO DA LADY MASTELLA: "MI HA CHIESTO SE APPOGGIO CONTE. POI MI HA CHIAMATO SAVERIO DE BONIS". MA ENTRAMBI SMENTISCONO…

Caccia ai responsabili per salvare Giuseppe Conte. Il metodo inaugurato con Ugo Grassi senza fortuna qualche mese fa pare essere stato riprovato con Gregorio De Falco, altro ex senatore del Movimento 5 Stelle. Intervistato dall'agenzia Adnkronos, l'ex comandante transitato ora nel Gruppo Misto a Palazzo Madama rivela di essere stato contattato da diversi esponenti politici per sondare la sua eventuale disponibilità ad appoggiare il governo. "Chiedono che io e gli altri si sostenga Conte.

Mi ha contattato la signora Lonardo (la senatrice Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella, ndr), mi ha chiamato Saverio De Bonis per conto di Merlo (Ricardo Merlo, presidente del Maie, ndr). Ma se Conte vuole la mia fiducia personale deve chiamarmi lui".

Nomi, situazioni e tattiche piuttosto imbarazzanti, che testimoniano come in Parlamento siano da tempo partite le grandi manovre per permettere al premier di restare in carica e alla legislatura di durare, sperano in tanti, fino al 2023. Questione di stabilità politica e di stipendio. "De Falco mi ha mandato un messaggio - si auto-scagiona la Lonardo -. E io l'ho richiamato per cortesia". E De Bonis ribalta la frittata: "Non sono stato io a chiamarlo, ma è lui che mi ha cercato ben due volte, Mai chiamato per conto di Conte". La sostanza, in ogni modo, non cambia.

