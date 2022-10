DE LUCA IRRIDE BERLUSCONI: "E’ UN ANZIANO…” – IL GOVERNATORE DELLA CAMPANIA IRONIZZA: “GIORGIA MELONI NON È STATA MOLTO GARBATA CON IL CAVALIERE. BISOGNA RISPETTARLO, E’ ANCORA IN VIAGGIO DI NOZZE” – “IGNAZIO BENITO MARIA LA RUSSA E LO DICO PER ESTESO PER ESSERE CORRETTO, LA SECONDA CARICA DELLO STATO DOVREBBE ANDARE VESTITO UN PO' MEGLIO, SENZA LA PANZA E LA CAMICIA DA FUORI…” - VIDEO

vincenzo de luca giovani industriali capri

Sconfitti e all'opposizione, per questo ancora più violenti. Vincenzo De Luca, governatore Pd della Campania e Ras del partito nel Mezzogiorno, usa toni truci e irridenti nei confronti del centrodestra. "Giorgia Meloni non è stata molto garbata con Berlusconi", spiega l'ex sindaco-sceriffo di Salerno, intervenendo al 37esimo Convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria a Capri.

Quella che a primo impatto sembra una sorprendente difesa del leader di Forza Italia si trasforma in uno sferzante e assai poco garbato motto di spirito sul Cav (anzi, contro): "Non solo perché è una persona anziana e bisogna rispettarla e poi è ancora in viaggio di nozze".

BERLUSCONI MARTA FASCINA

La platea ride, come quando De Luca se la prende con Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, neo-eletti presidenti della Camera e del Senato. "Io sono tra quelli che non hanno ancora smaltito l'emozione per l'elezione di Ignazio Benito Maria La Russa e quell'altro. Non mi sembrano una grande scelta di innovazione politica ma di politica politicante".

Quindi riparte alla carica, con il suo solito fare: "Ignazio Benito Maria La Russa e lo dico per esteso per essere corretto, la seconda carica dello Stato dovrebbe andare vestito un po' meglio, senza la panza e la camicia da fuori. Fontana, un troglodita, è persino pericoloso, perché in confronto Ferdinando di Borbone era un rivoluzionario. L'operazione su La Russa della Meloni è una operazione Scilipoti, si sono comprati i voti e poi alla prossima distribuzione degli incarichi lo verificheremo".

VINCENZO DE LUCA