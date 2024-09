DECARO, L’AMICO DEL GIAGUARO - L’EUROPARLAMENTARE DEL PD SI SMANACCIA PER LA NOMINA DEL MELONIANO RAFFAELE FITTO A COMMISSARIO EUROPEO (SONO ENTRAMBI PUGLIESI): “HA UNA LUNGA ESPERIENZA IN EUROPA ED E’ DI TRADIZIONE MODERATA. CREDO SIA IL MEGLIO CHE POTESSE CAPITARCI. NON MI SEMBRA ABBIA IL PROFILO DEL SOVRANISTA - PURTROPPO LE DELEGHE HANNO MENO PESO RISPETTO AL PASSATO…”

(ANSA) - ROMA, 18 SET - "Partendo dal presupposto che la nomina del commissario europeo spetta al governo in carica, quindi un governo di centrodestra, il nome non poteva che appartenere a questa parte politica. Detto questo, credo che l'indicazione di Raffaele Fitto, con una lunga esperienza in Europa e di tradizione moderata sia credo il meglio che potesse capitarci. Non mi sembra abbia il profilo del sovranista".

Lo ha detto l'europarlamentare del Pd Antonio Decaro, intervistato dal Qn. In ogni caso, per l'ex sindaco di Bari ed ex presidente dell'Anci, "Fitto conosce il Sud, non solo quello italiano. Sa che i fondi di coesione sono ossigeno per la vita di tanti territori e mi auguro nel suo mandato vorrà proseguire il lavoro avviato dall'Europa negli anni passati".