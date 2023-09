AL DECORO NON SI COMANDA - POLEMICHE AL CONGRESSO USA DOPO LA DIRETTIVA CHE PERMETTE AI SENATORI "DI INDOSSARE CIO' CHE VOGLIONO" - LA DECISIONE È LEGATA AL CASO DEL SENATORE DEM JOHN FETTERMAN: DOPO UN RICOVERO DI SEI SETTIMANE PER DEPRESSIONE, GLI E' STATO PERMESSO DI VESTIRSI IN MODO CASUAL, A PATTO DI NON ENTRARE IN AULA - PER I REPUBBLICANI SI TRATTA DI UNA "MANCANZA DI RISPETTO" E C'È CHI HA MINACCIATO DI PRESENTARSI IN BIKINI. PER ALTRI È "UN’ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA DEPRESSIONE"

Estratto dell'articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

john fetterman 9

Un giornalista del New York Post ha provato a entrare in una serie di ristoranti stellati di Manhattan, «vestito come il senatore Fetterman»: felpa con cappuccio Carhartt e pantaloncini sportivi. «Potresti essere anche Lady Gaga», gli hanno risposto, buttandolo fuori perché violava il dress code . Da una settimana, al Congresso che non riesce ad approvare il budget federale rischiando uno shutdown , l’altro argomento che tiene banco è incredibilmente il codice di abbigliamento.

Il leader della maggioranza democratica al Senato, il 72enne Chuck Schumer, ha emanato una direttiva secondo cui i cento senatori «sono liberi di indossare ciò che vogliono nell’Aula», […] La decisione […] sembra essere scaturita proprio dallo stile del 54enne Fetterman, benché non esplicitamente nominato. Ritornato dall’ospedale in primavera, dopo un ricovero di sei settimane per depressione, gli era stato permesso di vestirsi in modo casual, a meno che non entrasse nell’Aula vera e propria (è tradizione, seguita anche da altri appena atterrati in aereo, che si possa votare dalla soglia, con un piede nella stanza adiacente del guardaroba).

john fetterman 7

Quarantasei senatori repubblicani hanno scritto una lettera di condanna, definendo i cambiamenti una «mancanza di rispetto per l’istituzione»; tra loro, la 70enne Susan Collins, amante dei tailleur Chanel, ha ironizzato: «Domani verrò in bikini». Il senatore J.D. Vance, cresciuto nella povertà dei monti Appalachi, ha contestato che l’abbligliamento di Fetterman rifletta credenziali da working class : «Molti operai rispettano questo edificio, ne sono frustrati ma lo rispettano. Il dress code dovrebbe rispecchiare ciò».

john fetterman 4

Per Fetterman l’abbigliamento è stato un modo per mostrare di non essere «il tipico politico», […] Ma è anche qualcosa che lo mette più a suo agio, come notano i giornalisti che lo hanno visto più disponibile a parlare nei corridoi nonostante le difficoltà uditive, per cui si aiuta con l’iPad o l’iPhone che trascrivono in tempo reale le conversazioni. Secondo il New York Times , però, il cambiamento nel dress code gli ha portato via parte delle simpatie bipartisan giunte dopo il ricovero. A infastidire alcuni sembra essere l’istituzionalizzazione della depressione.

john fetterman 5

«Oggi in audizione al Senato, si è vestito da meccanico e ha parlato di come non riesca più a elaborare pienamente il linguaggio. Ha tutta la mia simpatia per aver avuto un ictus, ma questo non significa che debba essere senatore», ha scritto Collin Rugg, co-proprietario del sito di destra Trending Politics , con mezzo milione di follower. Il Washington Post, invece, osserva che molte famiglie sperimentano quello che vivono i Fetterman: sua moglie Gisele riceve insulti ma anche lettere di gente che lotta con la depressione, un problema di cui John soffriva prima dell’ictus e che si è aggravato dopo la vittoria a novembre, quando l’impatto sul linguaggio si è rivelato permanente.

john fetterman 2

Per lo più, i dem hanno evitato le polemiche sottolineando che ci sono problemi più seri. Ma un editoriale del Washington Post si è opposto alla svolta casual, immaginando già i senatori in magliette con scritte provocatorie in quello che dovrebbe essere il «tempio della democrazia». Anche un esperto di stile su Politico sostiene che cambiare il dress code è un errore: porta troppa attenzione su qualcosa che dovrebbe essere secondario. […]

john fetterman 13

E i repubblicani sembrano più furiosi per l’istituzione svilita dai pantaloncini che per il tentativo di Trump di sovvertire l’esito del voto. Fetterman ha ricordato «il buon gusto della Camera», dove la repubblicana Marjorie Taylor Greene, che definisce «degradanti», gli abiti casual nell’Aula ha mostrato le foto di Hunter Biden nudo con le prostitute. E ha promesso che, se i repubblicani evitano lo shutdown e appoggiano gli aiuti l’Ucraina, lui verrà vestito elegante.

john fetterman 11 JOHN FETTERMAN john fetterman 8 john fetterman 6 john fetterman 1 JOHN FETTERMAN john fetterman 3 john fetterman 10 john fetterman 12